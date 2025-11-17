El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, participó este lunes en la entrega de reconocimientos de la red de Empresas por un Desarrollo Sostenible (Deres). En ese marco, afirmó que para el gobierno “es muy importante tener un ecosistema empresarial que busca no sólo producir más y mejor, sino hacerlo de manera sostenible, para generar una diferenciación hacia el mundo”, ya que, “seguramente, el mercado cada vez lo exija más”.

Sánchez dijo que Uruguay “necesita dar un salto a la innovación sostenible”, el cual “no es posible sólo desde el sector público”. “Lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer convenciéndonos de las mejores prácticas”, afirmó.

Apuntó además que, si bien “es muy importante que las empresas ganen dinero y mucho”, esta no es su única función. Mencionó, por ejemplo, la innovación, que “tiene que tener un propósito de mejorar las comunidades, además de mejorar la producción”.

El secretario de Presidencia también se refirió a la necesidad de tender puentes entre la actividad privada y el sector público “para producir con conciencia, para innovar con propósito y para generar no sólo responsabilidad social hacia el resto de los seres humanos que tenemos en el entorno social de las empresas –o los trabajadores que ahí se integran–, sino también para tener una actitud que diferencie a Uruguay en un contexto global bastante complejo”. “Hay que romper ese paradigma de que lo público y lo privado se tienen que mirar con recelo”, resaltó.

Por otra parte, Sánchez señaló que, así como el eslogan de Uruguay Natural se ha convertido en “una identidad”, en este momento “estamos preparados para proponernos algo mucho más desafiante, mucho más comprometido, algo que nos permita soñar con un futuro distinto de mayor compromiso, que es pensar en el Uruguay Sustentable”.

“El Uruguay Sostenible como nueva marca hacia el futuro, que habrá que ir construyendo y convenciendo, es posible, es necesario, porque tenemos que construir un país más justo, más resiliente, pero, por sobre todas las cosas, un país que apueste a las futuras generaciones y a hacer las cosas mejor que como lo hemos hecho hasta ahora”, manifestó.