Por medio de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno uruguayo condenó el “atentado” ocurrido este domingo en una playa de Sídney, Australia, en el que 16 personas fueron asesinadas y otras 38 resultaron heridas, según cifras oficiales. Se trató de un ataque a tiros, cometido por dos individuos, contra una multitud que celebraba el inicio de la festividad judía de Janucá.

“El país manifiesta sus condolencias y solidaridad al pueblo y al gobierno de Australia, así como a las familias de las víctimas y a los heridos. Uruguay reafirma su más enérgico repudio a todo acto de violencia injustificado, así como a las manifestaciones de odio, extremismo, racismo y antisemitismo”, expresó la cancillería uruguaya.

Por su parte, el Partido Nacional (PN) manifestó “su profundo repudio y su más absoluto rechazo” a lo que definió como un “cobarde atentado terrorista”. Mediante una declaración pública, el PN repudió “toda expresión de antisemitismo” y convocó al resto de los partidos políticos uruguayos a condenar de manera unánime el atentado. “Ante hechos de esta gravedad, que nos recuerdan al trágico 7 de octubre, no caben dos posiciones”, expresó el partido presidido por Álvaro Delgado, en referencia al ataque de Hamas contra Israel en 2023.

Asimismo, el PN exhortó al gobierno uruguayo a “extremar las medidas que correspondan ante las crecientes manifestaciones antisemitas en nuestro territorio”.

Por último, el partido transmitió “su solidaridad con las víctimas, sus familias y la colectividad judía en nuestro país”.

Del mismo modo, el Comité Central Israelita del Uruguay expresó “su más enérgico repudio ante el cobarde ataque terrorista antisemita ocurrido en Bondi Beach, Australia, en momentos en que la comunidad judía local se aprestaba a iniciar la conmemoración de Janucá”, en lo que definió como “una nueva demostración de antisemitismo visceral, producto de los discursos de odio, sin que las autoridades hayan prestado debida atención”.

La B'nai B'rith, en tanto, llamó a unirse “contra el antisemitismo y todo tipo de odio”. “El mundo no puede ignorar el creciente temor al odio contra los judíos y debe actuar para detener esta plaga ya”, expresó.