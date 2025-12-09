El oficialismo mantuvo este lunes en el Palacio Legislativo una reunión previo a la interpelación de este miércoles en la Cámara de Senadores a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. El encuentro tuvo lugar en la sala Juan Andrés Ramírez, a escasos metros del despacho de quien será el miembro interpelante, el senador nacionalista Javier García. En la reunión participó la bancada de senadores del Frente Amplio (FA), Lazo y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. La instancia duró alrededor de dos horas y los participantes se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa.

No obstante, según supo la diaria, en la reunión efectivamente estuvo sobre la mesa la organización de las “intervenciones” y los “contenidos” que manejará en sala el oficialismo. Lazo comenzará con “una intervención que no va a ser muy larga”, con el objetivo de dejar en claro el asunto de fondo, en referencia al contrato con el astillero español Cardama y el “fraude” al Estado uruguayo a través de la garantía de la empresa Eurocommerce.

De acuerdo con lo detallado por las fuentes parlamentarias, otro de los puntos fuertes del encuentro tuvo que ver con la importancia de “no entrar en el barro” durante la interpelación, ya que el oficialismo entiende que cuenta con “todas las pruebas” para sostener lo inconveniente del contrato firmado con Cardama. “Entrando en el barro, te pueden empatar la interpelación sin tener nada”, puntualizó una de las fuentes.

En cuanto a los elementos nuevos que el oficialismo pueda poner a discusión durante la interpelación, en la reunión se mencionó como una posibilidad la presentación de algunos avances de la investigación administrativa que el gobierno dispuso en el Ministerio de Defensa. Esa información aún no ha sido pública y, si bien se entiende que la investigación está concluida, aún “se está evaluando” el cumplimiento de los “procedimientos” para definir si la información recabada “va a estar o no” en la instancia que se desarrolle en la Cámara de Senadores.

“Es importante no dar pasos en falso con lo que se presente, no sólo por lo político, sino por lo jurídico”, explicó a la diaria uno de los legisladores oficialistas. En general, desde el FA se sostiene que se trata de una instancia que se va a terminar “volviendo contra García”, quien en el período pasado firmó el contrato con Cardama como ministro de Defensa Nacional.

Jorge Díaz: “Ahora no hay ningún tipo de proceso de mediación”

Antes de su presencia en el Palacio Legislativo, Díaz fue consultado este lunes sobre las novedades que existen con relación al contrato con Cardama, en entrevista con el streaming De no olvidar, de Topic Media. El prosecretario de Presidencia aseguró que “ahora no hay ningún tipo de proceso de mediación” con la empresa española. Reconoció, sin embargo, que hubo “un intento”, que no pudo “avanzar”. De todas formas, remarcó que desde el gobierno siguen “siempre estando abiertos” a una mediación.

Díaz enfatizó que en la firma del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada el Estado uruguayo fue “víctima” de “un fraude”. Señaló que el contrato tenía “dos requisitos esenciales para su entrada en vigencia”; por un lado, la garantía de adelanto financiero, y por otro, la garantía de fiel cumplimiento. Sobre esta última, dijo que se trata de “una garantía totalmente fraudulenta”, y agregó que, “si no se cumplía con esos requisitos, el contrato caía”.

“Entre gallos y medianoches, entre la elección nacional y la asunción de nuestro gobierno, pasó todo esto, se acepta esa garantía, hubo una garantía totalmente fraudulenta de una empresa que no existía”, comentó el jerarca. Por último, aseguró que “se están desarrollando actos jurídicos tendientes a cumplir lo que el presidente ordenó”.

“Hay diferentes alternativas en un plan estratégico que se está ejecutando, y vamos caminando en la dirección a tratar de resolver esta situación que es altamente perjudicial para el país”, concluyó Díaz.