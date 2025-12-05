La Comisión de Frente Marítimo, Río de la Plata, Laguna Merín y Antártida de la Cámara de Diputados recibió el jueves a una delegación de Ancap, que informó sobre los proyectos que tiene la empresa estatal para la exploración de hidrocarburos en el espacio marítimo.

En 2022, Ancap anunció que había varias empresas especializadas interesadas en la búsqueda de hidrocarburos en el mar uruguayo; actualmente, las compañías petroleras que tienen contrato con la empresa pública son Chevron, Apa Corporation, Shell, YPF y Challenger Energy.

En diálogo con la diaria, el presidente de la comisión, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Tinaglini, dijo que los representantes de Ancap realizaron el jueves una presentación desde el punto de vista técnico, es decir, “cómo se hace, qué medidas se toman para mitigar impactos negativos en todo el tema de la prospección, el tema de los mamíferos marinos, y todo el tema de los peces, cómo está previsto, en qué momento se hace del año donde la pesca no es tan intensiva, que esto está regulado y lo han hecho otros países”.

También “nos dieron la idea a nivel global sobre cómo viene el consumo de energía a nivel mundial”, señaló; y apuntó que, en definitiva, no es que se esté sustituyendo a la energía tradicional, “sino que la energía renovable se está sumando, porque el consumo está aumentando”. Esto “quiere decir que no baja el consumo de petróleo y se sigue con alta demanda”, resaltó.

Tinaglini indicó que actualmente “se están esperando los permisos ambientales correspondientes”. Mencionó también las “audiencias públicas que se están haciendo”, bajo responsabilidad del Ministerio de Ambiente.

Según el diputado del FA, la exposición de la delegación de Ancap “fue bien recibida” en la comisión “por el grado de profesionalismo que tiene” el trabajo. “Los equipos técnicos que están haciendo todo esto en Ancap son todos uruguayos, salidos de nuestra universidad, son capacidades técnicas generadas en Uruguay”, acotó.

El diputado frenteamplista destacó el hecho de que el Estado uruguayo, “independientemente de que haya habido un cambio de gobierno, siguió en la misma lógica de seguir con el plan de prospección, sobre todo a nivel de la plataforma marítima”.

Tinaglini puntualizó que hasta que no se constate la existencia de un yacimiento petrolero, el gobierno uruguayo “no interviene”. Ese trabajo, sostuvo, “corre por cuenta de cada empresa que hace todo este trabajo de estudio y perforación”.

Consultado sobre los diferentes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, el legislador del FA dijo que dentro de la gestión del Ministerio de Ambiente están “los pasos a seguir para tener toda la seguridad ambiental correspondiente, y dentro de ello están las audiencias públicas, que ya se hicieron en Maldonado y que hoy se están haciendo en Rocha”.