La comisión especial para la designación del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario se reunió el viernes en la última instancia formal para definir entre los candidatos postulados y elevarlo a la Asamblea General. La comisión tiene plazo para presentar un nombre hasta el lunes a las 0.00, por lo que se estima que las negociaciones continuarán el fin de semana.

Luego de la renuncia de Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario penitenciario para asumir como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el pasado 8 de octubre, la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz y el senador del Partido Nacional Carlos Camy informaron sobre el proceso de selección y anunciaron que se abría un plazo para recibir postulaciones en una conferencia de prensa.

Los legisladores de la comisión recibieron en total a 16 postulantes entre la iniciativa legislativa y las que fueron por iniciativa propia o grupo de personas.

Según informó a la diaria un legislador oficialista, la sesión de este viernes se desarrolló con “posiciones medias irreconciliables”, por lo que se acordó un cuarto intermedio para que se den las negociaciones durante el fin de semana con representantes de cada partido.

Respecto a las preferencias de los nombres, durante todo el proceso la comisión se manejó con cautela y reserva. Según comentó un legislador de la oposición, es “un sentimiento compartido de la comisión” que “no está fácil la elección de alguien que tiene que tener los tres quintos”.

Según supo la diaria, en esta última sesión la bancada oficialista reiteró su apoyo a Pablo Galain, candidato propuesto por la legisladora del Frente Amplio Graciela Barrera y los colorados Robert Silva y Felipe Schipani, como el único por iniciativa legislativa. El legislador oficialista aclaró que el apoyo de los colorados “no alcanza” para aprobarlo y señaló que la distancia se produce con el Partido Nacional porque propone otro nombre.

“La intención es tener un acuerdo, pero hasta ahora no existe”, acotó el legislador del FA, quien señaló que la ley no prevé qué hacer si no hay consenso y obliga que necesariamente sea tres quintos de la comisión.

“Lo primero es interpretar a favor de la población y acá la población lo que necesita es un comisionado parlamentario cuanto antes”, indicaron a la diaria desde la oposición. “Con previos acuerdos políticos, se va a establecer todo lo que sea necesario para lograrlo”, y “si por algún motivo no se llega a dar, se va a llamar a la Asamblea General y se abordan las soluciones, eso no es una duda”, agregó, y sostuvo que “lo que sí se quedó claro por parte de todas las comisiones es que lo primero es la sociedad”.