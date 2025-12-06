Este sábado el sector Fuerza Renovadora del Frente Amplio (FA) hará su primer congreso bajo el nombre de Gustavo Tato Olmos. La jornada que se desarrollará en la sede del espacio político, sobre la calle Mercedes, tendrá una primera etapa de “discusión” a través de comisiones y en plenario. Luego, sobre las 18.30, se desarrollará el acto de cierre con la oratoria del intendente de Montevideo, Mario Bergara, la senadora Liliam Kechichian, y el presidente del FA, Fernando Pereira. Posteriormente, con la presencia de su familia, se llevará a cabo el homenaje al exdiputado Olmos, recientemente fallecido.

El espacio frenteamplista liderado por Bergara surge, según lo reconocen sus propios integrantes, en torno a la figura de Bergara en 2019. En ese entonces, el ahora intendente capitalino asumía su primera candidatura presidencial. Según recuerda quien era su jefe de campaña, Eduardo Ewe Vaz, se acercaron “independientes” y “pequeños grupos” frenteamplistas que “entusiasmados” por Bergara y ante la “ausencia” de la candidatura de Danilo Astori conformaron una “coalición”.

Fundador y referente del sector, Vaz dialogó con la diaria sobre las claves de este congreso extraordinario. Detalló que Fuerza Renovadora llega a este momento con el debe de tener, entre otras cosas, un estatuto. En ese sentido, más allá de pertenecer formalmente como grupo nacional al FA, el “objetivo principal” de este congreso extraordinario es lograr “dar un salto en la orgánica”.

El dirigente indicó que durante el congreso “habrá algunas definiciones” vinculadas a “las señas de identidad” de Fuerza Renovadora, entre ellas se refirió a que “seguramente” quedará fijada su “doble condición de coalición y movimiento”. Paralelamente, también se establecerán las “reglas básicas” que “orientarán” el estatuto, que se prevé “plebiscitar tiempo después”. Luego del congreso, la próxima semana, también se pretende definir las autoridades.

Lo político-ideológico

Respecto de las “señas de identidad”, Vaz se refirió a la importancia de plasmar “definiciones claras” de carácter “político-ideológico”. Más allá de lo que pueda suceder este sábado, el fundador de Fuerza Renovadora reconoció la existencia de “tres grandes nutrientes” dentro de la organización política: frenteamplismo, seregnismo y progresismo renovador.

Aseguró que, como elemento general, el frenteamplismo “delimita claramente” el “campo de acción” del movimiento. En tanto, el seregnismo, responde a la reivindicación de la “forma de pensar la política” del general Liber Seregni. Vaz mencionó la “ética y coraje” en el mantenimiento de sus principios, su “mirada nacional de diálogo” y su “defensa de la democracia y la Constitución”, como alguno de los elementos que se traen de forma permanente al presente.

Por último, sobre el progresismo renovador, Vaz ubicó la pretensión de ir hacia un “progresismo del siglo XXI”, que se distingue de “la lucha que tuvo que llevar la izquierda en el siglo XX”. El dirigente reconoció que si bien desde Fuerza Renovadora se sienten “herederos con sus luces y sombras” de ese momento histórico, en la actualidad “hay nuevos enfoques, nuevas realidades y nuevos movimientos” que deben ser considerados.

Como ejemplo, se detuvo en “el feminismo y el ambientalismo”, como parte de un progresismo que tiene “un papel relevante enfrentando a una derecha dura y con características nuevas”.

El respaldo político a Bergara y el 1%

A pesar de la necesidad de abordar en el congreso temas de fondo, Vaz reconoció que “la coyuntura tironea muchísimo y te obliga a dar algunas respuestas”. En ese sentido, reconoció que, dado el lugar “relevante” que ocupa Bergara y su papel “clave para el éxito del proyecto progresista”, “un ojo” va a estar sobre el respaldo a su gestión.

“Estamos muy orgullosos de cómo ha encarado la gestión, está haciendo honor a nuestra definición de Fuerza Renovadora”, remarcó Vaz. “Mario llegó con esa impronta de responsabilidad institucional, pero con un espíritu de reformar y renovar aquellas cosas que son imprescindibles para una mejor Montevideo”, apuntó. “Sabíamos de antemano que íbamos a tener roces, posibles conflictos o que [las decisiones] no iban a ser entendidas por algún sector de compañeros frenteamplistas o de trabajadores de la Intendencia”, agregó sobre las intenciones renovadoras en el gobierno departamental.

“Va a estar presente, y con toda seguridad, va a haber un pronunciamiento que los congresales van a decidir cuál es”, comentó Vaz sobre la iniciativa de gravar al 1% más rico del país con una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, tal como propuso hace algunas semanas el PIT-CNT. El dirigente reconoció que imagina que el posicionamiento irá en línea con lo declarado públicamente por dirigentes como Bergara y Kechichian.

Esto tiene que ver con entender “de recibo que haya propuestas impositivas de este tipo” y ubicar como “razonable” un estudio profundo del sistema tributario con estas características. “No hay ningún prejuicio ni ningún tabú, va en el sentido tradicional de la izquierda, que paguen más los que tienen más”, concluyó Vaz sobre la propuesta.