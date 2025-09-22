Este lunes falleció, a los 64 años, el exdiputado frenteamplista Gustavo Olmos. Padecía cáncer de lengua y, según informó Montevideo Portal, estuvo hospitalizado durante los últimos dos meses.

Olmos fue diputado en la legislatura pasada y pertenecía al sector Fuerza Renovadora del Frente Amplio. Se formó en la Licenciatura en Físico-Matemáticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHC) y, antes de su rol político, trabajó durante 15 años en la empresa tecnológica uruguaya Genexus.

La agrupación Marea Frenteamplista, integrada por Fuerza Renovadora y Seregnistas, despidió en redes sociales a Olmos: “Fue el motor de Marea, un gran diputado en la legislatura pasada, un tipo encantador, de humor fino, siempre cariñoso, solidario, brillante y trabajador. ¡Cómo lo vamos a extrañar! Hasta siempre, querido Tato”.

El velorio será desde las 15.00 hasta las 19.00 en la empresa Abatte, frente al cementerio del Buceo.

Este julio, la justicia confirmó el archivo de la denuncia penal en su contra por acoso sexual y laboral, presentada por la exlegisladora suplente de su sector, Martina Casás, en noviembre de 2023.