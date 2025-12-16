Este lunes el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que denominó “Reconciliación, verdad y nunca más” y prevé –entre otros puntos, tales como crear una “Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más”– la implementación de un “régimen humanitario de prisión domiciliaria para mayores de 75 años” condenados por “hechos ocurridos hasta el 1° de marzo de 1985“. Algo similar planteó este año el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, con un proyecto que propone la prisión domiciliaria a partir de los 70 años de edad.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, dijo este lunes en una rueda de prensa, tras la sesión especial de la Asamblea General en conmemoración de los 40 años de la recuperación democrática, que su “opinión personal” sobre las personas privadas de libertad por este tipo de delitos “es que eso debe permanecer así porque son crímenes de lesa humanidad”. “No la comparto, porque son [delitos] de lesa humanidad y porque hieren lo mejor del ser humano en la sociedad desde un punto de vista no sólo de los delitos cometidos”, afirmó.

Dijo que en una sociedad y democracia “nos educamos entre todos” y “todo tiene una parte de educación y de un mensaje que les damos a las generaciones que vendrán”: “¿Qué mensaje estaríamos dando si decimos que si alguien comete hoy un delito de lesa humanidad no va a recibir lo que la ley diga que tiene que recibir? No es un buen mensaje y sobre todo en tiempos en los que hablamos de fragilidad de las democracias y de proteger la democracia todos los días”, se preguntó. “Tenemos que ser claros con eso”, reafirmó.

Al margen de lo anterior, aclaró que no conoce los proyectos, que aún “no los conoce nadie” y que se debatirán en el Parlamento, donde “irán a comisión, serán tratados y serán discutidos”.