A prácticamente diez días del sábado 20 de diciembre, fecha prevista para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva aprovechó este martes la media hora de la sesión de la Cámara de Senadores para referirse al tema, que catalogó como “el episodio más trascendente que va a tener el Uruguay en el mes de diciembre”.

Desde la cancillería uruguaya se está siguiendo el proceso de negociación con “optimismo”. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, dijo este lunes en un evento organizado por el Instituto Nacional de Carnes que “hoy la coyuntura está para que las cosas sucedan”, si bien puntualizó que “no hay que festejar hasta que el VAR diga que fue gol”, según consignó el portal Tardáguila Agromercados. En caso de que efectivamente se concrete la firma, el tratado deberá ser ratificado a nivel legislativo por los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), así como por el Parlamento Europeo.

Da Silva señaló que, en este escenario, sucedió “algo previsible”. “Francia se paró de mano y es muy difícil que la Unión Europea vaya en contra de la agricultura francesa”, porque “el lobby del agricultor francés es tremendamente trascendente y eso hace que de acá al 20 de diciembre nosotros estemos frente a todo tipo de estrategias de la Unión Europea para tratar de sacar algo sin la oposición francesa”, expresó.

El senador del PN comentó que, desde su punto de vista, “es muy difícil imaginar una Europa tomando decisiones en contra de todo el pueblo francés”. Pronosticó que, a medida que se aproxime el 20 de diciembre, el debate sobre las cláusulas de salvaguardia incluidas en el tratado “va a hacer que tengamos la sensación de que el acuerdo esté cada día más licuado”.

De todos modos, Da Silva sostuvo que “la diplomacia uruguaya tiene que lograr firmar algo”, a sabiendas de que el contenido del acuerdo actualmente en consideración “está lejos de lo que el mundo productivo uruguayo y del Mercosur quiere”.

Dicho esto, el legislador nacionalista arremetió contra las condiciones que en materia ambiental la Unión Europea le exige al Mercosur. “Europa no tiene credenciales para hablar de sustentabilidad a los productores del Mercosur”, afirmó, y mencionó la siembra directa, “la forma más sustentable de mantener la materia orgánica”, como una invención de los productores agropecuarios del Mercosur.

“Nosotros somos productores tropicales, nosotros no tenemos nieve –la nieve es un elemento natural que controla la maleza– y por ese motivo nosotros tenemos un ADN, una forma de producir que es ejemplar”, afirmó Da Silva, y señaló que “romper los suelos con los arados es lo que han hecho los europeos durante 3.000, 4.000 años”. “Uno va por las colinas españolas, las colinas italianas, no tanto las francesas, y lo que ve no son trigales, son triguitos”, agregó.

“No podemos admitir bajo ninguna circunstancia que a nosotros se nos califique como productores no sustentables”, sentenció el senador del PN. No obstante, precisó que esto último no impide que “tengamos la viveza y la sabiduría de, por lo menos, lograr con una firma en Bruselas el próximo 20 de diciembre algo que avance”, es decir, “de lo posible, lo mejor”.