El viernes, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró estar “horrorizada” por el asesinato de dos hombres palestinos por parte de la Policía Fronteriza de Israel en Cisjordania. Describió el hecho como una “aparente ejecución sumaria”. Esto sucedió dos días antes del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se conmemora cada 29 de noviembre desde 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 que dispuso la creación del Estado de Israel y de Palestina, si bien hasta la fecha sólo ha sido creado el primero.

En razón de eso, la embajada de Palestina en Uruguay y la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, con apoyo de la bancada legislativa del Frente Amplio (FA), organizaron este lunes un acto en el edifico anexo del Palacio Legislativo en el que participaron la encargada de Negocios de la embajada, Nadia Qaraqra; la referente de la comisión mencionada Anahit Aharonián; el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Stefano Pettinato, y los diputados frenteamplistas Víctor Aldaya y Tatiana Antúnez.

“Les saludo en nombre del Estado de Palestina, el que tenemos claro que será libre, independiente y plenamente soberano en nuestro territorio sin importar el tiempo que lleve, sin importar la magnitud e inmensidad de los desafíos”, comenzó Qaraqra en su intervención, y afirmó que la conmemoración del 29 de noviembre se da “en un contexto de continuas y flagrantes violaciones del derecho internacional y de casi todas las convenciones y normas internacionales por parte de la ocupación israelí”.

La representante palestina dijo que “durante casi 80 décadas” el pueblo palestino “se ha enfrentado a incesantes intentos de despojo, desplazamiento y destrucción”, y que “ninguno [fue] más cruel y devastador que el genocidio que ha padecido durante los últimos dos años”. “Más de dos millones de palestinos en Gaza han sido bombardeados, asediados, desplazados y han padecido hambre. Una y otra vez, durante más de dos años, cada día, desde el amanecer hasta el anochecer. Ha sido un viaje de lucha y supervivencia, de dolor y de agonía, de pérdida y de muerte”, sostuvo, y agregó que Israel “no ha escatimado medios en la destrucción del pueblo palestino”.

En ese sentido, con respecto al contexto actual y pasados ya casi dos meses desde que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo bajo el “plan de paz” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Qaraqra dijo que “tras acoger con satisfacción” este plan y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que establece el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza, hacen hincapié en “la necesidad de obligar a Israel a detener sus operaciones militares en la Franja de Gaza”.

A su vez, resaltó la necesidad de “llevar ayuda urgentemente a la Franja de Gaza con la llegada del invierno, devolver todos los fondos nacionales palestinos retenidos por Israel, detener el terrorismo de los colonos, eliminar las barreras que dividen Cisjordania y las continuas incursiones en las provincias de Cisjordania”, además de “afirmar la conexión geográfica entre la Franja de Gaza y Cisjordania como elemento fundamental de cualquier solución política justa que garantice la continuidad y la unidad de los territorios palestinos”.

“El futuro de Gaza lo tienen que poder determinar los propios palestinos”, aseveró, y señaló que el derecho a la autodeterminación “está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas” y “en la ley natural”, por lo que “nada puede alterar este derecho”. “Nuestro pueblo no renunciará a él”, remarcó.

Luego de dos años “de la brutal guerra de genocidio en la Franja de Gaza, la escalada de la agresión israelí y el terrorismo de los colonos en Cisjordania”, la representante aseguró que los palestinos viven “una nueva Nakba”. “El asesinato de más de 70.000 palestinos, las heridas y la desaparición de casi 200.000 personas y la destrucción de más del 80% de la Franja de Gaza sólo pueden describirse como otra catástrofe o Nakba”, reafirmó.

Aun así, dijo que “con la determinación y trabajo incansable del pueblo palestino”, así como con la solidaridad internacional, lograrán sacar a Palestina “de esta catástrofe, más fuertes y más firmes”. “Reconstruiremos la Franja de Gaza por completo y estableceremos una vida digna para nuestro pueblo palestino ahí”, planteó.

En esa línea, Aharonián resaltó que “la historia ha demostrado que el pueblo palestino nunca va a renunciar a su derecho al retorno a sus tierras, a su identidad, a su humanidad toda”. “¿Cómo se reparan las profundas heridas físicas, emocionales y psicológicas de todo este valiente pueblo tras tantísimos años de injusticia, postergación, desposesión? ¿Cómo se repara? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo se va a hacer? ¿Vamos a poder estar allí? ¿Vamos a poder ayudar? ¿O la potencia ocupante lo va a impedir?”, se preguntó la representante de la comisión.

Tatiana Antúnez: “No podemos dejar de estar movilizados y movilizadas ante este contexto”

Antúnez destacó la importancia de “poder seguir hablando de lo que pasa en Gaza” en el contexto de “una especie de crisis del multilateralismo que se expresa a nivel comercial, ambiental, de conflictos armados”, y cómo esto “interfiere en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

“Como representantes del Frente Amplio no hemos sido indiferentes a todo lo que ha venido sucediendo, pero además nuestras definiciones plantean el respeto a este acuerdo por el cual deben prevalecer los dos estados”, expresó. Indicó que es necesario preguntarse cuál va a ser el lugar de la Autoridad Palestina en el marco de estos acuerdos de paz, cuál va a ser “el lugar de los partidos políticos de Palestina”, de la democracia de este, y de los diversos actores que “hacen a la comunidad palestina” en el marco del alto al fuego.

“Es acuciante que el fuego se detenga, es acuciante que dejen de masacrar niños y mujeres inocentes, es acuciante que desde la comunidad internacional se respete a este pueblo, pero también es acuciante poder seguir con atención desde cada uno de nuestros lugares y con un estado de vigilia permanente todo lo que hace a cómo se va dando este proceso”, remarcó.

Asimismo, destacó que desde el FA “es fundamental” la expresión sobre el tema, así como “ser parte activa de las movilizaciones que también expresan esa solidaridad”. “Entendemos que no podemos dejar de estar movilizados y movilizadas y en alerta ante este contexto internacional”, expresó.