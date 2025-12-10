Tras la aprobación de la reforma de la Caja de Profesionales, el miércoles se realizarán las elecciones no obligatorias de los integrantes del directorio y de la comisión asesora y de contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) por el periodo 2026-2030.

Los profesionales habilitados para sufragar son alrededor de 60.000 activos y más de 15.000 pasivos. Podrán hacerlo de 9.00 a 18.00 y, a través del buscador de padrón, podrán ver los locales de votación en la página web de la Corte Electoral. En Montevideo, los circuitos se ubicarán en el cuarto piso del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel; en el resto de los departamentos habrá uno o más lugares dispuestos o pueden votar por medio del Correo Uruguayo.

El directorio del CJPPU está conformado por siete profesionales de distintas actividades; cinco directores son elegidos de manera directa por los afiliados –cuatro por los activos y uno por los pasivos– y los otros dos son nombrados por el Poder Ejecutivo. En tanto, la comisión asesora y de contralor —quien se encarga de dar seguimiento al funcionamiento del organismo— posee representantes de cada una de las 25 profesiones incluidas en la Caja, y con dos suplentes respectivos.

El elector debe votar la lista de directorio y otra de su mismo lema a la comisión para su profesión. En el caso de que no se encuentre para la profesión, en ese caso sólo vota a directorio.

El presidente actual del CJPPU, Daniel Alza, señaló en diálogo con la diaria que se espera un “nivel de participación que ronda el 20% de los habilitados”. “Cuanto más voten, es mayor la representatividad que tiene la directiva que le toque actuar”; “es una situación que a la próxima directiva le va a tocar nuevamente continuar buscando soluciones para la Caja, porque soluciones a mediano y corto plazo ya se le encontraron en esta oportunidad [con la ley de reforma], pero a largo plazo tenemos que seguir trabajando”, añadió.

A su vez, Alza expuso que el próximo directorio que asuma será de carácter honorario, según lo dispuesto “en la Ley 20.130, del sistema previsional común del año 2023, los parlamentarios dispusieron que el directorio va a ser honorario”.

Los lemas y las propuestas para la Caja

Según la Corte Electoral, hay 28 listas y seis agrupaciones que se candidatean. A mediados de noviembre, la diaria conversó con algunos de los candidatos de las agrupaciones que se disputan en las elecciones.

Blauco Rodríguez, quien es parte del actual directorio del organismo paraestatal y candidato de Profesionales Unidos por Nuestra Caja, propone que para la gestión de la Caja, como principal idea, es cerrarla; apuntó que “para generar un verdadero cambio se necesita otra ley”, que mantenga “los derechos logrados de todos”, “que a los jubilados y pensionistas no se les toque nunca más la jubilación, como pasó con esta ley exprés que se sacó, que les hizo un recorte a los jubilados”.

Por otra parte, el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti, también director y candidato de El Orden Profesional, no está de acuerdo con cerrar la Caja de Profesionales, dado que esto supondría “una carga más para el Estado”. Sus principales propuestas se relacionan con el “ensanchamiento de la base del aportante de la Caja” mediante la incorporación de los profesionales dependientes con el mismo pago de aportes, “independientemente de la forma de contratación o de trabajo”. “Nosotros lo que queremos es una Caja autónoma”, señaló.

Por Agrupación Universitaria del Uruguay, lema del que es parte el actual presidente de la Caja, se candidatea Richard Hobbins, quien dijo que proponen trabajar como base en la gestión de la Caja y las negociaciones con el sistema político para buscar soluciones de largo plazo. Una de las pretensiones es volver a tener un gerente general.

Por el lado de Marcha por los Profesionales y sus Derechos, el candidato de Pablo de Barros expresó que para hacer frente a la coyuntura económica crítica “es un cambio de modelo de la seguridad social” con la creación de un “sistema único de ahorro solidario” en la Caja “de manera progresiva, sin afectar a nadie”.

En cuanto a la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, que tiene como candidato al economista Juan Manuel Rodríguez, hacen hincapié en “el descalce de los timbres” profesionales, manifestó la presidenta Cristina Muguerza, al referirse a que el valor de los timbres profesionales evolucione según los salarios y no según la inflación.

Desde Profesionales Independientes, tienen como candidato al odontólogo Sergio Bedrossian, que dijo que continuarán “luchando” para que las pasividades no se vean afectadas “ni por el IASS ni por la tasa de contribución pecuniaria que se instaló”. A su vez, sostuvo que reafirmarán los 60 años para iniciar la causal jubilatoria y reivindicarán que los timbres profesionales “sean aplicados como corresponde y que se recupere ese descalce de un 70%”.