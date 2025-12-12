Votación de la Caja de Profesionales, el 10 de diciembre, en un circuito en el Hotel Radisson.

La Corte Electoral publicó los resultados primarios de las elecciones voluntarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), que se desarrollaron el miércoles con circuitos en todo el país, en medio de una situación crítica del organismo y con la reciente aprobación de la reforma.

Los profesionales habilitados eligieron los integrantes del directorio, que son cinco por los afiliados –cuatro por los activos y uno por los pasivos–. Los dos restantes son nombrados por el Poder Ejecutivo. Además, se votaba a los integrantes de la comisión asesora y de contralor —quien se encarga de dar seguimiento al funcionamiento del organismo—, la cual posee representantes de cada una de las 25 profesiones incluidas en la Caja, con dos suplentes respectivos.

Conforme a los resultados primarios, quien obtuvo mayores votos para representar a los activos fue el lema Todos Juntos. El candidato fue el arquitecto y parte del directorio actual Fernando Rodríguez Sanguinetti, que con 1.726 votos representa un 34% de los sufragios. El lema Profesionales Independientes, liderado por el odontólogo Sergio Bedrossian, tuvo 1.670 votos — 33% de los votos—. Es un grupo formado en octubre de 2022 y sorprendió el nivel de adhesión que obtuvo.

Quedó fuera del directorio el actual oficialismo, es decir, la Agrupación Universitaria del Uruguay, actualmente representada por el presidente de la CJPPU, Daniel Alza.

Los primeros resultados revelan una baja participación de activos con 4.998 votos ante 59.226 profesionales habilitados, que representa un 8,4%; en contraste con los pasivos, en que se percibió una considerable votación con un total de 3.370 de 16.356 pasivos habilitados, lo que significa un 20,6%.

Según la Corte Electoral, los resultados definitivos con el escrutinio secundario estarán el 23 de diciembre. Restan 838 observados y 551 votos sin escrutar.

En diálogo con la diaria Richard Hobbins, candidato de la Agrupación Universitaria del Uruguay, atribuyó el resultado electoral y no haber ingresado al directorio a que “el costo político de la reforma cayó sobre nuestra agrupación”.

“Todo el proceso exprés, de la Ley 20.130 [de la Reforma de la Seguridad Social aprobada en 2023], las negociaciones con [Rodolfo] Saldain, donde sabíamos que no había otra alternativa, y que culminó con esta ley de salvataje, que fue mucho peor que las anteriores, por haber dejado los políticos pasar tanto tiempo en aprobar una ley de rescate, que fuera más perjudicial para todas las partes”, consideró Hobbins.

Además, el ingeniero expresó que tenían conocimiento de que “iba a ser muy difícil poder tener un resultado positivo de esta elección”. “Trabajamos hace 80 años en este tema, y vamos a seguir trabajando con la misma responsabilidad, valores y profesionalismo”, dijo.

Agregó: “Siempre pudimos hablar con todos los que podrían ser futuros presidentes”. Finalizó que continuarán proponiendo que “la tasa de aportación de los activos no se quede en 22,5% como propone el gobierno, donde vamos a trabajar más y quede por debajo del 20%”.

Los lemas con más votos

Bedrossian de Profesionales Independientes dijo a la diaria que están “muy conformes” con la votación, “porque había una incertidumbre”. Se formaron como colectivo hace tres años, pero hace un año son una asociación civil con 800 socios, y remarcó que en esta elección no hicieron alianzas ni se vincularon con sectores políticos.

“Nuestro discurso representa al afiliado de a pie”, manifestó; “hemos denunciado, como único grupo, la gestión de los partidos políticos y de los directorios, quienes en estos 20 años fueron responsables directos de la crisis de la Caja”, añadió. Bedrossian mencionó que continuarán trabajando para que se genere un plan de trabajo en el nuevo directorio que, nuevamente, represente al “afiliado de a pie”.

Por su parte, Rodríguez Sanguinetti de El Orden Profesional declaró a la diaria que ven con cautela los resultados primarios y esperan al escrutinio final: “Puede cambiar la elección; porque el primero puede quedar segundo y no viceversa, en cualquiera de los dos órdenes”. Sin embargo, “estamos todos alineados con la misma propuesta en general”, dijo.

“Creemos que va a ser un directorio productivo, vamos a estar trabajando todos juntos, y muy de acuerdo”, opinó Rodríguez Sanguinetti. A su vez, propondrá “un grupo consultivo del directorio, sin vinculación formal, pero de todas las personas que han trabajado y de quienes compitieron y no llegaron al directorio”.

El alto nivel de participación de los pasivos fue un “hecho que a todos nos asombró”, dijo el candidato con más votos

En el lado del representante de los pasivos, con los resultados primarios indicaría ganador al lema Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales con el economista Juan Manuel Rodríguez a la cabeza; fueron 1.173 votos que alcanzaron -35% del total-.

Rodríguez dijo a la diaria que el número de participantes de pasivos fue un “hecho que a todos nos asombró” porque “fue muy superior y creció mucho con respecto a la elección pasada”. “Probablemente eso tenga que ver con que en la campaña electoral, hubo una discusión bastante importante entre las distintas listas y eso ha marcado la diferencia”.

“Hubo una campaña muy grande de la asociación, que no solamente se dirigió a sus propios afiliados; hicimos muchas reuniones internas a la asociación, tanto en los distintos grupos de actividades de 20 cursos que funcionan en la asociación”, manifestó Rodríguez.

Las principales propuestas que proponen son “encontrar vías para que haya un aumento de los aportantes de la Caja. Otra propuesta es el destino que se le da al IASS [Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social]”, que se le asignó al BPS”, detalló Rodríguez; “esto implica que la Caja está financiando al BPS, lo cual sería más justo que eso del IASS fuera a la caja, que es la que está con más déficit que en otras cajas”, añadió.

Otro punto es “ajustar o corregir la diferencia que llamamos descalce [en los timbres profesionales], que es la diferencia acumulada entre 2004 [año de reestructura de la Caja] y 2024, que hace que el ingreso de los timbres esté muy deprimido con respecto al aumento de las pasividades que se pagan”, expresó Rodríguez.

Respecto a la ley de salvataje, desde la asociación analizaron que “el aporte de Rentas Generales va a ser importante, pero en el 2027 se baja a la mitad”. “La solución ideal es tener un recurso genuino, desde la constitución de la Caja, que las cuotas de los activos y los timbres sean un ingreso que evolucione en un régimen similar que los egresos”, apuntó.

En cuanto al impuesto de las pasividades que la reforma trajo como una de las medidas para enfrentar la crisis financiera de la Caja, Rodríguez reveló que “hay aproximadamente más de 600 jubilados que iniciaron una demanda de inconstitucional a la Suprema Corte de Justicia, como decisiones individuales”, como frente a la ilegalidad del impuesto.