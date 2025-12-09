La Mesa Política del Frente Amplio (FA) recibió este lunes dos informes jurídicos sobre la posible violación de la Constitución de la República por parte de Andrés Ojeda, quien a fines de octubre solicitó, como abogado, el reexamen de una causa ante la Fiscalía General de la Nación.

El artículo 124 de la carta magna establece que los legisladores no pueden “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”, y marca como pena “la pérdida inmediata del cargo legislativo”. La Fiscalía es un servicio descentralizado desde 2015.

Uno de los informes que recibió el FA fue elaborado por el constitucionalista José Korzeniak, quien, según adelantó este lunes la diaria, concluye que Ojeda debería perder su banca y sugiere a la Cámara de Senadores aprobar una resolución por mayoría simple, como un acto administrativo. El otro informe fue elaborado por el también constitucionalista Luis Fleitas.

Al término de la Mesa Política, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo que ambos documentos “son bastante densos en cuanto a analizar el artículo 124 de la Constitución y cuáles son las consecuencias” de su incumplimiento. “Los dos informes coinciden en que Ojeda violó la Constitución”, resaltó.

Pereira subrayó que “patrocinar a un tercero ante la fiscalía es una clara violación” del artículo 124 de la carta magna, el cual además “deja claro cuál es la sanción”, esto es, “la pérdida inmediata de la banca legislativa”. Ojeda, sostuvo Pereira, “optó por su trabajo profesional y no por la banca en el Senado”.

Dicho esto, el presidente de la fuerza política señaló que ahora “hay que tratar de dilucidar cuál sería el instrumento”. Pereira indicó que la Mesa Política del FA resolvió este lunes analizar el asunto con la bancada de senadores del oficialismo, que, a su vez, “ha pedido otros informes de tipo jurídico”. También mencionó que se intentará conocer “cuál es la opinión del resto de los partidos para, de alguna manera, procesar este tema de la forma que se procesa con cualquier persona que viole la Constitución”.

“No es un tema menor que la bancada [de senadores del FA] comparta estos informes, los analice y tenga el tiempo para procesarlos, porque son decisiones que hay que tomar con responsabilidad y dando cumplimiento a la Constitución de la República; también es importante conocer del resto de las bancadas cuál es la opinión”, recalcó Pereira, y sostuvo que el FA no se va a “precipitar a tomar una decisión política sin conocer la opinión de actores sustanciales de la política”.

Según Pereira, se trata de “un tema que es delicado”. “Queremos también escuchar la opinión del resto de los partidos”, insistió. “Nosotros queremos discutir este tema a fondo, con informes jurídicos, para tomar una decisión política adecuada que cumpla con la Constitución de la República, pero que cumpla con el republicanismo que siempre ha demostrado el Frente Amplio”, remató.