Este jueves se conoció el informe de la División Jurídica del Poder Legislativo sobre la consulta realizada por el senador colorado Andrés Ojeda en cuanto a la compatibilidad de su cargo y el ejercicio como abogado defensor ante la Fiscalía, que concluye que su accionar no fue inconstitucional. Al mediodía, Ojeda brindó una conferencia de prensa sobre el tema en el Parlamento, acompañado por varios legisladores de la coalición.

“En estas últimas dos semanas he guardado prudente silencio. No ha sido fácil, porque yo no soy ni callado ni tímido, pero creo que fue una buena decisión”, empezó señalando Ojeda. Dijo que guardó silencio porque, “en virtud del ruido producido por algún experiodista [en referencia a Eduardo Preve] mal intencionado”, optó directamente por jugarse “un pleno” detrás de la posición que respalda y siente, y fue así que decidió pedir que se realice el informe, que se hizo público en las últimas horas. “Lo pedí el 28 de noviembre y guardé silencio hasta que se resolviera allí. Y decidí deliberadamente no hacer pública la consulta para que [la División Jurídica del Parlamento] pudiera trabajar con tranquilidad, sin presión de ningún tipo”, agregó.

El senador colorado dijo que el informe es “de enorme calidad” y tiene “trabajo, seriedad, profundidad y estudio”. “Pero lo que tiene, sobre todo, es razonabilidad, le pone marco a una norma constitucional, porque lo otro sería razonar por el absurdo. Y lo que está claro, en negro sobre blanco, es que acá no hubo ninguna violación constitucional”, señaló.

Ojeda agradeció a los legisladores colorados, blancos, del Partido Independiente y de Cabildo Abierto, “que dijeron públicamente que acá no había ninguna norma violada antes de ver este informe, que lo confirma”. “Y quiero ser especialmente agradecido con la bancada de senadores del Frente Amplio [FA], que tuvo mucha moderación, prudencia y respeto. Acá nadie cobró al grito”, sostuvo.

Ojeda resaltó que la posición de la bancada de senadores del FA fue “mucho mejor que la del oportunismo de Fernando Pereira”, presidente de esa fuerza política. “Así que hoy, para terminar: fin de la operación, se les apagó la máquina de humo, y creo que nos han fortalecido. Aparte, generamos un precedente, un leading case en materia constitucional, explicando que no se puede razonar por el absurdo. Vamos a ser sinceros: ¿cuántos legisladores hay que en los hechos hacen diariamente gestiones para conseguir cosas, que no es el caso este en particular?”, indicó.

Por último, Ojeda subrayó que “no hay manera de sacar a un legislador del Parlamento con mayoría simple” –lo que sugería un informe en manos de la Mesa Política del FA–. “Ni en Venezuela pasa eso. Entonces, hoy el Parlamento de la República dio una clase de razonabilidad, republicanismo y democracia a muchos. Y creo que los senadores de toda la cámara reaccionaron de la mejor manera”, sentenció.