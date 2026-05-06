Sobre la medianoche del martes, tras 14 horas de sesión -interrumpidas por varios cuartos intermedios-, finalizó la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y las autoridades del Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay (INAU), quienes comparecieron ante la Cámara de Diputados para informar sobre la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado, tras las muertes de varios menores a cargo del INAU durante la actual administración.

En su última intervención, la presidenta del INAU, Claudia Romero, aseguró que en el transcurso de la interpelación se dio cuenta del contexto institucional del organismo, así como del “plan estratégico” fijado para el quinquenio, que “no responde a presiones externas” sino a “una construcción colectiva y basada en evidencia”. “Ese plan es el que venimos ejecutando, con las metas y los objetivos que establecimos”, afirmó.

Romero sostuvo que en el llamado a sala se detallaron las “tres orientaciones” que guían la actuación del organismo: “Desinternar y avanzar hacia cuidados de base familiar y comunitaria; transformar los procesos de ingreso; y mejorar la calidad de cuidado residencial”.

Por último, la presidenta del INAU puntualizó que la actual gestión “tiene 12 meses”, cuando “el sistema de protección especial tiene más de 90 años de historia”. “No reparamos en 12 meses el daño estructural de 90 años. No lo prometimos. Lo que sí prometimos y lo que hoy demostramos es que establecimos una dirección clara”, manifestó.

Para el miembro interpelante, el diputado del Partido Nacional (PN) Pedro Jisdonian, en cambio, las explicaciones que dio el gobierno este martes no fueron satisfactorias. “Yo hoy, además de las respuestas, esperaba escuchar algo de autocrítica, y la autocrítica no llegó, llegaron excusas”, afirmó.

Ante la postura de no ahondar en situaciones particulares para “no revictimizar” que plantearon las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del INAU, Jisdonian sostuvo que lo que se expuso en sala “lo sabía todo el mundo”, porque así fue informado a través de los medios de comunicación. “Nosotros lo que queríamos eran las respuestas que no tienen las familias”, manifestó el diputado nacionalista.

Las cuatro mociones

Luego de las palabras finales de Jisdonian y Romero, en la cámara baja se pusieron a votación cuatro mociones distintas, presentadas por el Frente Amplio (FA), la Coalición Republicana -conformada por el PN, el Partido Colorado y el Partido Independiente-, Cabildo Abierto e Identidad Soberana.

La declaración propuesta por el oficialismo establecía la satisfacción de la Cámara de Diputados por “lo expresado en sala”, dado que “se visualiza una estrategia de trabajo a corto y largo plazo, con rumbo claro basado en evidencias”.

El FA planteó reconocer, por un lado, “los problemas estructurales de la institución, que muchas veces terminan revictimizando y vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes, sabiendo que estos no se resuelven en un año”; y por otro, “las distintas acciones tomadas para profundizar los procesos de restitución de derechos” en este período. El texto fue apoyado solo por los diputados del FA, por lo que no obtuvo los votos suficientes (48 en 99).

La declaración presentada por la Coalición Republicana, en tanto, catalogaba como “insuficientes y carentes de contenido sustancial las respuestas genéricas que brindaron las autoridades” del Mides y del INAU. Asimismo, reclamaba “drásticos cambios” en torno a las políticas del INAU, exigía que el gobierno “adopte este tema como prioridad” y requería “la entrega inmediata de informes completos y detallados sobre los fallecimientos ocurridos bajo custodia del organismo, incluyendo responsabilidades, fallas detectadas y medidas correctivas adoptadas”. Del mismo modo, el texto solo fue respaldado por blancos, colorados y el diputado del Partido Independiente (47 en 99).

La tercera moción que se sometió a votación fue la de Cabildo Abierto. Entre otras cosas, en esta declaración se expresaba “la más profunda preocupación por la situación de fallecimientos de niños y adolescentes bajo el cuidado del Estado en toda su dimensión” y se reclamaba “con firmeza, al igual que lo hicimos en el gobierno anterior, el mayor de los esfuerzos por parte de las autoridades”.

También se señalaba que “la próxima Rendición de Cuentas será el espacio propicio para que las autoridades expongan sus necesidades y los legisladores aporten también a la solución de esta dolorosa situación que a nadie escapa su responsabilidad”. Este texto sí sumó apoyos adicionales, por parte de los diputados de la Coalición Republicana, y fue una de las dos más votadas; sin embargo, tampoco obtuvo la mayoría suficiente (49 en 99).

Luego se puso a consideración de la cámara baja un desglose de la declaración presentada por Identidad Soberana. En concreto, se votaron los puntos que marcaban la “insatisfacción” con las respuestas brindadas por el gobierno y manifestaban una “extrema preocupación ante la persistencia de problemas estructurales que evidencian una falla sistémica del Estado en el cumplimiento de su deber esencial de proteger a la vida y la integridad de los niños bajo su tutela”.

También los puntos que afirmaban que “el fracaso reiterado de las políticas aplicadas responde en parte a la sustitución progresiva de una política nacional soberana por lineamientos, agendas y marcos de acción definidos por organismos internacionales” y que “la causa estructural de la vulneración de los derechos de niños y adolescentes radica en la pobreza y la desigualdad, y que sin una transformación profunda en la distribución de la riqueza y en el modelo de desarrollo toda política asistencial resultará insuficiente y meramente paliativa”. Estos puntos fueron acompañados por la Coalición Republicana, pero no por Cabildo Abierto; por lo tanto, si bien también fue una de las dos más votadas, la moción tampoco prosperó (49 en 99).

La moción íntegra de Identidad Soberana solamente fue apoyada por los diputados Gustavo Salle y Nicolle Salle.

La interpelación la cerraron los diputados Juan Martín Rodríguez (PN) y Carlos Varela Nestier (FA). El primero dejó constancia de que, “una vez más, un nuevo ministro del gobierno se va sin el respaldo parlamentario luego de una jornada de interpelación”. El segundo precisó que este martes “el Parlamento no le restó el apoyo político ni censuró ni consideró insatisfechas las expresiones del ministro en sala”.