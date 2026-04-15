Con 45 votos afirmativos y 48 negativos, en la noche de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la moción para interpelar al titular del Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, presentada por el Partido Nacional (PN) –el artículo 119 de la Constitución establece que basta con un tercio de los votos para este tipo de llamados–. En la moción se consignó que también convocan al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) “y a quienes el señor ministro considere pertinente, a los efectos de que brinde explicaciones a esta cámara en relación con la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado”.

El miembro interpelante será el diputado blanco Pedro Jisdonian, que antes de la sesión señaló en rueda de prensa que la interpelación es necesaria porque no pasó lo que vienen “reclamando desde hace varios meses, que haya un cambio en la dirección y se tomen acciones”. “Cuando el Estado asume la responsabilidad de los menores, debe ser de las responsabilidades más importantes que tiene una república. Cuando falla, no son estadísticas, sino vidas de niños”, sostuvo.

El diputado blanco dijo que luego de la comparecencia de Civila junto con el directorio del INAU a la Comision Permanente, a fines de febrero, entienden que “esta situacion amerita otro tratamiento”, ya que “la época del diagnóstico y de las opiniones se terminó, y llegó la hora de tomar algún tipo de resoluciones o reconocer que no van a tomar resoluciones y que, lamentablemente, vamos a seguir viviendo en esta situación”, que consideran que “ya es insostenible”.

Los 45 votos a favor de la interpelación fueron de la oposición, pero no del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, que votó en contra –no así su compañera de bancada, Silvana Pérez Bonavita, que apoyó la moción–. Antes de la sesión, Perrone le dijo a la diaria que, hasta el martes de tarde, en la coordinación interpartidaria habían hablado de que no sabían “si era el momento de hacer la interpelación o había que esperar a ver cómo funciona el Plan Invierno y unir los dos temas”.

“No podemos hacer un carnaval de interpelaciones a un mismo ministro, que venga en estos días y de vuelta dentro de un mes. De ayer a hoy [por este miércoles] nos enteramos por la prensa de que algunos legisladores del PN pretendían mandar la interpelación, sin ningún tipo de consulta con los otros partidos”, subrayó.

Ya en la sesión, cuando argumentó su negativa, señaló que, aun luego de presentada la moción, no sabía el motivo de la interpelación, porque en el texto dice “la situación del sistema de protección de niños y adolescentes”. “Hubiésemos querido dar la discusión, les informamos eso a los coordinadores. Si estuviéramos enterados de qué se trata la interpelación, yo la hubiese votado, pero, la verdad, no sé lo que se estaba votando, por eso no la voté”, finalizó.

Preve: “Nos sorprende un poco que esto vuelva a ser materia de comparecencia”

Por otro lado, el diputado del Frente Amplio Federico Preve subrayó a la diaria que Civila y las autoridades del INAU ya comparecieron ante la Comisión Permanente por este mismo tema y, en ese marco, “las situaciones quedaron bastante claras”. Agregó que en el oficialismo tienen “una amplia tranquilidad porque la gestión del INAU está siendo profesional y seria”. “El tema de los fallecimientos, que es lo más duro y más sensible, había quedado bien explicado, lo que había sucedido en algunos casos puntuales y en términos generales. Nos sorprende un poco que esto vuelva a ser materia de comparecencia”, agregó.

El diputado sostuvo que este llamado es “meramente político”, y señaló que “el uso indiscriminado y bastante destemplado de estas herramientas a veces le hace mal a la herramienta”. Insistió con que en este caso no ven “un objetivo de razonabilidad en la citación”, teniendo en cuenta que las autoridades estuvieron “hace menos de un mes y medio en la Comisión Permanente”, así como también asistieron a comisión al Parlamento hace pocos días. “Por lo tanto, con el trabajo del INAU, que sabemos que es serio y profesional, [tenemos] mucha tranquilidad”, finalizó.