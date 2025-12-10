El próximo domingo, en La Paloma, frenteamplistas de Rocha, Maldonado, Florida y Artigas se reunirán para terminar de darle forma a un grupo político que pretende acercarle a la coalición de izquierda “sensibilidades de los distintos interiores” del país. Por propuesta de la dirigente rochense Flavia Coelho, y luego del visto bueno del exintendente fernandino Óscar de los Santos, desde hace varias semanas agrupaciones locales y dirigentes independientes de los mencionados departamentos se reúnen periódicamente de forma virtual.

En el primer encuentro presencial, quedará redactado un documento de objetivos y propuestas que dará inicio al camino de ingreso al Frente Amplio (FA) como agrupación nacional. En diálogo con la diaria, De los Santos indicó que dentro de los que participan en las reuniones, y estarán en La Paloma, también se encuentra el actual presidente del FA de Florida, Richard Tessier, y el exdiputado frenteamplista de Artigas Silvio Ríos.

El exintendente de Maldonado detalló que, por lo pronto, se ha conformado “un espacio de reflexión con la idea de crear un movimiento de carácter nacional que exprese los interiores”. Agregó que lo que se plantea como fin último es “fortalecer al Frente Amplio desde el interior, donde el Partido Nacional es la principal fuerza hegemónica”. “Creemos que esto está vinculado a prácticas del clientelismo, a prácticas de utilización de las intendencias y los municipios como un lugar de accionar político, que favorece a sectores del capital”, agregó.

“Hay sectores populares y de clase media, y gente de la academia, que está buscando alternativas”, aseguró el dirigente fernandino, quien detalló que el rol del nuevo grupo es “conocer” las peculiaridades de esos “interiores”. “Debemos contribuir al Frente Amplio desde un debate de esos interiores, ubicando en la agenda nacional aspectos de la descentralización, de la regionalización; también los aspectos vinculados al ambiente, la primera infancia, pero con una perspectiva del interior”, sintetizó De los Santos.

Por otra parte, reafirmó que se trata de que “sume al proyecto nacional y que contribuya a que el Frente Amplio sea una fuerza de acción permanente en el interior”. “Tenemos un enfoque territorial muy fuerte, una visión de la descentralización como un derecho, una conexión con la identidad local también muy profunda y por eso vemos la necesidad de un desarrollo del Frente Amplio en el interior mucho más potente, para lo que es imprescindible el fortalecimiento de liderazgos locales”, sumó, en diálogo con la diaria, Coelho.

El encuentro y el futuro

“Estamos trazando qué es lo que nos une, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos plantearle al Frente Amplio”, resumió Coelho al ser consultada por el documento que surgirá del encuentro del próximo domingo. “Somos Frente Amplio, queremos sentirnos así y que eso se exprese en políticas que aterricen donde nosotros trabajamos, con el impacto que nosotros necesitamos que tenga”, detalló sobre la línea de los planteos que se realizarán.

Mirando hacia el futuro, De los Santos se refirió a la posibilidad de que el espacio pueda presentarse en las próximas elecciones internas como agrupación nacional, siempre “reivindicando las autonomías” de los grupos departamentales que la integran. “Pensamos que vamos a ser un aporte muy importante para el Frente Amplio y quizás fundamental en el próximo ciclo electoral si logramos hacer llegar esta mirada con algunas propuestas concretas”, remarcó, por su parte, Coelho.

De los Santos agregó que a partir del domingo el espacio “queda abierto” a la incorporación de otras agrupaciones departamentales del interior del país o del interior de Canelones y Montevideo. “Hay similitudes en algunas zonas del área metropolitana con estas dificultades que nosotros estamos planteando; hay un discurso muy capitalino que no reconoce particularidades en cuanto a la forma y la profundidad que nosotros necesitamos”, comentó en el mismo sentido Coelho.

“Necesitamos una mirada más cercana, de mayor proximidad y de reconocimiento de que acá el vecino al primero que viene a buscar es al referente local; necesitamos la capacidad de respuesta y de resolución de los problemas de la gente”, remarcó la excandidata a la intendencia rochense.

En el corto plazo, De los Santos apuntó a que debe ser “una organización que juegue un rol de coordinación de acciones políticas y que ponga en valor los impactos que está teniendo ya el gobierno nacional”. Concretamente, el dirigente fernandino apuntó que desde este nuevo espacio podrán “contribuir a que el gobierno nacional no sea un gobierno más, sino que sea la transición hacia un ciclo progresista más largo”.

Concretamente, el exintendente de Maldonado comentó que desde el interior se podrá “colaborar, defender y analizar aspectos que significan optimizar las capacidades que el Estado tiene”. Aseguró que es importante “evitar la separación de la fuerza política del gobierno y de la sociedad”, elemento sobre la mesa en la autocrítica de la derrota electoral de 2019.

Pensando en ese rol de nexo entre el territorio, el gobierno y la fuerza política, Coelho recordó como “excelente” la experiencia de “El FA te escucha”, pero remarcó que “eso tiene que tener continuidad en el tiempo y tiene que tener su correlato en el relacionamiento con el gobierno nacional”. “Ahí nosotros podemos jugar un rol muy importante de contribución, de ayuda, de acercamiento”, concluyó.