El edificio anexo de la Torre Ejecutiva fue la sede del “Encuentro nacional sobre cumplimiento de prioridades del gobierno”, organizado por la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, organismo dependiente de Presidencia de la República. Su titular, Gustavo Leal, anunció en el evento que el gobierno resolvió agrupar sus 63 compromisos, anunciados durante la campaña electoral, en “siete faros”.

Leal dijo que el gobierno tiene “el deber de construir un legado” a partir de este conjunto de prioridades. “Tenemos un conjunto de 63 compromisos, que vamos a cumplir, pero hemos decidido a su vez construir siete faros de gobierno, que queremos que sean los que nos distingan y por los que la ciudadanía nos evalúe en 2029”, manifestó. Se trata, sostuvo, de “siete marcas definitivas que implican una modificación profunda y visible de la calidad de la vida de las personas”.

En primer lugar, Leal mencionó la educación. Como principales objetivos, destacó el aumento de la asistencia regular y el mejoramiento de la tasa de egreso en la educación media, así como la reducción de la deserción estudiantil. Apuntó, además, que el gobierno va a “universalizar el bono escolar” y “multiplicar por cinco las becas Butiá”; también “vamos a extender el tiempo pedagógico y 40.000 adolescentes serán parte del programa de alimentación estudiantil, ahí están las prioridades”, afirmó.

El segundo faro anunciado por Leal fue la salud, y el tercero, el campo. “Queremos una salud sin esperas. Ese es otro legado que queremos construir y que significa disminuir todos los tiempos de consultas médicas en todo el país”, señaló, y apuntó que, en este caso, “las metas son ambiciosas”. El gobierno pretende bajar a “menos de 30 días” el tiempo de espera para primeras consultas, a cinco días la espera para consultas en medicina general, a dos días la espera de las consultas pediátricas y, finalmente, a 45 días la espera para “exámenes no urgentes”.

Con relación al sector agropecuario, el director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas dijo que el gobierno pretende impulsar un campo “más productivo, más sostenible, más inclusivo, que asegure el bienestar a las familias rurales y contribuya al desarrollo del país”. Como medidas concretas, mencionó “la extensión del sistema de riego”, el programa Procría y el reparto de tierras “para el que la trabaja” a través del Instituto Nacional de Colonización. También destacó el combate a la garrapata.

Pobreza infantil, transporte, seguridad y trabajo

La protección de las infancias es otro de los faros del gobierno. Leal reiteró el compromiso del gobierno de “reducir significativamente la pobreza infantil” durante el quinquenio y mencionó también el objetivo de “mejorar las condiciones habitacionales en los hogares con recién nacidos en situación de mayor precariedad”. “Queremos demostrar que se puede garantizar que ningún niño o niña que nazca en el hospital Pereira Rossell vaya a vivir a un hogar con piso de barro, no tenga acceso al agua potable o que las condiciones térmicas de su hogar pongan en riesgo la vida de sus oportunidades de crecimiento y desarrollo digno”, expresó.

El quinto faro sobre el que informó el jerarca fue la infraestructura. “Queremos una infraestructura que nos acerque para reducir significativamente los tiempos de espera del transporte de pasajeros en el área metropolitana”, afirmó, y sostuvo que “la transformación del transporte metropolitano” será “un legado” que distinguirá a la actual administración.

La seguridad pública es otro faro. En tal sentido, el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana destacó la implementación del programa Más Barrio, que es coordinado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial pero que comprende a distintos organismos públicos. El plan, sostuvo, procura “transformar la trama urbana en entornos seguros, inclusivos y habitables mediante estrategias contundentes para evitar la gobernanza criminal en los barrios y para construir ciudad e infraestructura para los que menos tienen”.

Por último, Leal dijo que el gobierno tiene como faro la promoción de “más y mejor empleo”. “Para nuestro gobierno de izquierda, dejar un legado en esta área significa poner foco en impulsar la economía, dinamizar el crecimiento y apostar a la transformación productiva”, señaló; no obstante, agregó que “no hay bienestar posible en el estancamiento duradero, y tampoco en la desigualdad persistente”.

“La marca a la que aspiramos es generar más y mejor empleo en todo el país, mejorando el poder adquisitivo de las personas y fortaleciendo la formación. Para eso nos proponemos mejorar el acceso al trabajo digno y decente para personas jóvenes y mujeres y otros grupos severamente excluidos de las oportunidades”, manifestó el director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. Según Leal, estos siete faros componen “la huella duradera, los cambios fundamentales que la gente seguirá sintiendo o recordando mucho después de que el gobierno culmine”.