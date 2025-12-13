En un mediodía de intenso calor en la ciudad de Montevideo, la Torre Ejecutiva fue sede el viernes de una reunión entre las principales figuras del Poder Ejecutivo: el último Consejo de Ministros del año para el gobierno de Yamandú Orsi. “Haciendo un punto y proyectando” fue lo que dijo a la diaria uno de los participantes del encuentro al ser consultado sobre qué estuvieron haciendo en la instancia que duró más de tres horas.

Más allá de la expectativa que se mantenía de que se resumiera el encuentro en una conferencia de prensa, con la excepción de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, todos los ministros abandonaron la Torre Ejecutiva sin hacer declaraciones. La jerarca, sin embargo, se refirió a la instancia de vacunación contra el sarampión –que también promovió en el Consejo de Ministros– y puntualizó en que el gobierno viene “trabajando a un ritmo muy importante”.

Según reconstruyó la diaria, en lo que tiene que ver con metas, se puso el foco en los primeros seis meses de 2026. Asimismo, se mostró “satisfacción” por las características de la aprobación del presupuesto quinquenal. Más allá de lo general, en la instancia varios ministros hicieron uso de la palabra en línea con una evaluación y proyección de su cartera. Además de lo estrictamente programático, quedó en evidencia la existencia de “mucha preocupación” por la situación que se vive en el Caribe como consecuencia de las acciones militares de Estados Unidos.

También quedó asentada la pretensión del presidente Orsi de que en 2026 se logre la “concreción” de ciertas acciones desde una coordinación en los Consejos de Ministros “más cercanos en el tiempo”.

El crecimiento y la política internacional

Fuentes del Ejecutivo dijeron a la diaria que, pasando raya a los resultados sobre política comercial, existe un posicionamiento “muy fuerte” que permitirá a partir de 2026 aprovechar los acuerdos comerciales negociados durante el primer año de gobierno. Con el crecimiento como elemento central en la estrategia de gobierno, en el Consejo de Ministros se hizo referencia al impacto que puede tener en las exportaciones y las inversiones en el país el cierre de acuerdo con la Unión Europa dentro de una semana.

Por lo pronto, en el “balance” se evaluó como avances la concreción como Mercosur del acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio y el inicio de “una nueva fase de negociación” para el ingreso del país al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. También son bien valorados por parte del gobierno otros logros recientes, como el acuerdo para la promoción y protección de inversiones con Arabia Saudita o los acuerdos con Qatar en materia de promoción y protección de inversiones, eliminación de doble imposición y cooperación en agricultura.

Otro hito importante para el gobierno en materia comercial será el viaje del presidente, ministros y empresarios a China, en febrero. En esa instancia, se apunta a “una nueva fase de potencialización del sector público-privado” con el gigante asiático.

La paz y el trabajo multilateral

La actividad multilateral de Uruguay para 2026 tiene marcados varios mojones. En primer lugar, se mantiene la expectativa por lo que puede significar asumir a inicios de año la presidencia del G77 (el grupo más numeroso de países “en desarrollo” dentro de la ONU). Se trata de encabezar los 134 países durante un año en el que se elegirá, por ejemplo, el nuevo secretario general de las Naciones Unidas.

En lo que hace al trabajo multilateral, el país tratará de seguir fortaleciendo su rol como vector de paz. Como antecedente, aparece la reciente participación en el Foro de Doha del canciller, Mario Lubetkin, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, donde hubo diálogos con los “grandes mediadores” del mundo, como son, por ejemplo, Noruega y Suiza.

En marzo, Uruguay asumirá la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde se entiende que el trabajo sobre la paz será clave. Se buscará que este bloque sea “un punto de estabilidad y de equilibrio en una región tan agitada”.

Logros en protección social

En materia de protección social, la diaria reconstruyó con base en fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) varios puntos que se entienden como “logros” de esta primera etapa de gestión. En esta área, uno de los temas principales es la situación de calle, aspecto que tuvo como una primera medida el lanzamiento en junio de los centros Puertas Abiertas. Según se detalló desde la propia cartera, con la incorporación de actividades sociolaborales y culturales –además de la asistencia básica– se busca con este dispositivo “reforzar la captación” de las personas que se resisten a la utilización de los refugios.

Desde el Mides también se puso sobre la mesa la “casi duplicación de cupos de contingencia en calle”, con acciones como el aumento de dispositivos en el interior y de los dispositivos 24 horas. Otro de los mojones marcados en materia de situación de calle es lo que se entiende fue una “coordinación interinstitucional inédita” durante la alerta roja en los meses de invierno.

En cuanto a la gestión territorial, con la reciente inauguración del primer Centro de Desarrollo Comunitario en Villa Constitución, departamento de Salto, se empieza a poner en práctica el nuevo modelo de gestión. En materia de discapacidad, se destaca la creación mediante el presupuesto del Instituto Nacional de Discapacidad y los avances hacia la concreción del Plan Nacional de Discapacidad.

En línea con la preocupación por la pobreza infantil, otro programa destacado por la gestión es Crece desde el Pie. En este caso, la articulación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Administración de los Servicios de Salud del Estado tiene que ver con la “reforma de casas” para aquellos niños que nazcan en “un hogar sin baño, con piso de tierra, con paredes de chapa o techos que filtran agua”. “Se valora muy bien, no sólo porque es uno de los puntos clave del plan de gobierno, sino también por la capacidad de coordinación interinstitucional”, valoró una de las fuentes sobre esta iniciativa.

Logros y metas de Salud Pública

Desde el Ministerio de Salud Pública, según supo la diaria, se marcan algunos hitos en este primer año de gestión que tienen que ver, por ejemplo, con el “reabastecimiento de medicamentos”. También se valora el trabajo en salud mental con la iniciativa Acción País por la Salud Mental, Vivir Importa (enfocada en adolescentes) y el diseño de la Estrategia Nacional de Salud Mental 2025-2030.

También en cuanto a proyectos, se resaltó el avance en el denominado Puente a Puente, que apunta al desarrollo de la red de atención de salud de Ciudad de la Costa y Costa de Oro con la refacción y reparación, pero también con la construcción de un hospital en Atlántida. Otro hito importante para esta cartera fue la instalación de varios tomógrafos, concretamente en Colonia, Mercedes, Cerro, y próximamente en Salto.

Entre otros avances destacados, se hizo referencia a la reglamentación de la ley de cuidados paliativos, la inclusión de la vacuna de meningococo en el esquema nacional y la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay a través del proyecto de presupuesto.

Con relación a los objetivos, entre varios otros, está planteada la necesidad de “establecer un modelo y canales para garantizar la escucha y atención a los usuarios en sus inquietudes” a nivel de Salud Pública. También se buscará “generar mecanismos que promuevan el control de la eficiencia para procurar la sostenibilidad de los prestadores integrales de salud y del Sistema Nacional Integrado de Salud”.