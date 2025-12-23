En el marco del Congreso de Intendentes se está trabajando en una forma de implementar un cobro unificado de la contribución inmobiliaria, según señaló a la diaria Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. El jerarca nacionalista dijo que trabajan en lo que el presidente –y exintendente de Canelones– Yamandú Orsi llama “el Banco Municipal”, pero “no es un banco”, sino el “Sucive [Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares] de la contribución”, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto está ”dando una mano” en este tema, explicó.

Olivera aclaró que la propuesta no es como el Sucive, que es obligatorio para todas las intendencias, ya que “la idea es que sea un modelo de adhesión, voluntario, de cada intendencia, progresivo y modular, pero muy maleable”. “La idea es poder generar mejor inteligencia fiscal, ser más justos al momento de avanzar. Eso supone preservar en cada departamento la potestad que tiene de la fijación del tributo. No es como la de la patente, una sola patente para todo. O sea, la idea es que los departamentos sigan fijando su contribución, sus exoneraciones y sus temas”, señaló.

El intendente sostuvo que los gobiernos departamentales son “malos acreedores” y preguntó a quién le llega un mensaje de WhatsApp o una notificación que avise: “Mire que dentro de una semana le va a vencer la contribución”. “O sea, no todas [las intendencias] están niveladas con la misma inteligencia, con la misma capacidad de gestión, entonces, la idea es poder generar una herramienta más que nada para mejorar las condiciones, para ser mejor acreedor, para facilitarle a la gente”, finalizó.

En tanto, el intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpiérrez, también subrayó a la diaria que la idea es que se unifique el cobro a nivel nacional “sin que ello implique fijar alícuotas únicas, porque las realidades de los departamentos son diferentes. No es lo mismo tomar el valor de una contribución inmobiliaria en Maldonado que en Treinta y Tres”. “Entonces, respetando las autonomías tributarias, sí unificar los mecanismos de cobro. Que serviría, además, eventualmente, para consolidar instrumentos financieros de gestión municipal. Es sabido que la patente de rodados ha sido la gran herramienta de los fideicomisos que han desarrollado muchísimos gobiernos a nivel de todo Uruguay. Esto sería dar una nueva herramienta financiera, además de gestión de cobro, que creo que va a ser sumamente positiva”, subrayó.

Umpiérrez dijo que en el Congreso de Intendentes “en términos generales hay un acompañamiento” a la idea, “hay que afinarlo”, y piensa que es “uno de los lindos desafíos de este quinquenio, generar el sistema unificado de cobro de contribución inmobiliaria”. Agregó que esta idea no es nueva, ya que viene gestándose desde anteriores períodos, pero todavía no había tomado “empuje” y ahora fueron varios los intendentes –entre los que se incluye– los que la impulsaron.

A su vez, Gabriel Camacho, integrante del gabinete de gestión de la Intendencia de Canelones, quien está trabajando este tema en el Congreso de Intendentes, señaló a la diaria que si bien lo asimilan al Sucive, lo dicen para que sea fácil de visualizar, pero “obviamente es mucho más simple”, ya que cuando se creó el Sucive, a fines de 2011, estaba “la guerra de las patentes”. Cada intendencia cobraba una patente distinta y por eso el acuerdo fue igualar, por cada auto, una misma patente. “En este caso es mucho más simple; se crearía un sistema único de cobro de la contribución inmobiliaria, pero cada uno sigue emitiendo la contribución que hace hasta hoy, con las mismas alícuotas y las mismas exoneraciones”, subrayó.

Señaló que en general las intendencias tienen “morosidades altas de contribución”, y entienden que una manera de revertir esa situación es que cobren todas juntas, ya que “claramente” los gobiernos departamentales no son “buenos cobradores”. “Si todos tenemos una misma política de cobro, también neutraliza lo político de cada departamento”, agregó. Señaló que para esta iniciativa crearon un grupo de trabajo integrado por los tres partidos que están a cargo de intendencias (Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado), y agregó que la idea es que se coordine con la Dirección Nacional de Catastro.

Por último, dijo que esta iniciativa podría terminar en un sistema único en el que las personas vayan a pagar la contribución, “ya no en un municipio, sino en las redes de cobranza, como con la patente”.