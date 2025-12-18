Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, fue consultado este jueves, en entrevista con el programa de televisión Arriba Gente, por el proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia. Contestó que “está en manos del presidente de la República”, Yamandú Orsi, y ya está armado. “Hay que hacer alguna corrección en función de algunas aprobaciones que se hicieron en la ley de Presupuesto, pero son cosas mínimas”, acotó.

Díaz resaltó que fue él quien le sugirió a Orsi que no mandara la creación de esa cartera dentro del proyecto de Presupuesto –como era la idea original–, y el presidente “entendió esa postura y la compartió”. Por lo tanto, quedaron en que luego de que terminara el trámite del presupuesto en el Parlamento, que acaba de finalizar, “ese proyecto se iba a remitir”. El jerarca dijo que no cree que se presente a fin de año y supone que será a principios de 2026.

Consultado sobre si se va a necesitar presupuesto para poder instrumentar la nueva cartera –en caso de ser aprobado el proyecto–, Díaz contestó que “en general, todos los ministerios que se han creado en los últimos 40 años” se establecieron con leyes no presupuestales, como el Ministerio de Ambiente (2020) y el Ministerio de Desarrollo Social (2005), y lo que se hace es “asignar recursos, y luego, en las rendiciones de cuentas, se formaliza esa asignación de recursos”.

“En el caso del Ministerio de Justicia, si el proyecto saliera, y si saliera como lo envía el Poder Ejecutivo, en realidad es muy poca la asignación presupuestal [que precisa] porque se lleva a muchos organismos que ya existen y que ya tienen sus presupuestos propios. El plus de crecimiento sería relativamente pequeño en comparación con crear un ministerio desde cero, por lo menos en el arranque. Pero eso lo veremos; primero tendrá que discutirse y ver si se aprueba o no”, sostuvo.

Díaz subrayó que se sigue “resistiendo a creer que una idea, que antes de las elecciones todos los partidos consideraban buena, ahora parece que es mala”, y dijo que se debe dar “una discusión conceptual y entender que, si se aprueba ahora, habrá un ministro o ministra de Justicia del Frente Amplio, pero en el próximo período será del partido que gane”. Por último, Díaz negó que él sea “candidato a ministro de Justicia”.