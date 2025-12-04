La Junta Departamental de Canelones (JDC) emitió una declaración “de protesta ante la forma en la cual se produjo el cierre de M24”. “Nos solidarizamos ante el despido intempestivo de 42 funcionarios, desconsiderando a los trabajadores y no generando los mecanismos de un preaviso”, planteó la misiva, que se remitió a la radio en cuestión, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y a la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

El comunicado, presentado por la bancada del Partido Nacional (PN), tuvo apoyo unánime. Lleva la firma, entre otros, de los ediles blancos Richard Pérez, Juan Andrés Marteluna, Betiana Britos, Emiliano Quintero, Gustavo Morandi y Alejandro Repetto, siendo este último el autor del texto, además de coordinador de la bancada opositora en el órgano departamental.

En la fundamentación de su voto, el edil frenteamplista Sergio Marques dijo que se da a raíz de que “preocupan todas y todos los trabajadores de nuestro país”, no solamente “cuando se puede hacer rédito político de ello, como en esta ocasión”. “Nos preocupa y nos ocupa la pérdida de las fuentes laborales en Yazaki, Ramyan, Fenedur y Alpa, entre otras empresas que han cerrado, y no vimos dicha preocupación dado que no se podía hacer rédito político”.

Agregó que “llama poderosamente la atención que el ministro de Trabajo y Seguridad Social [Juan Castillo] dijera que se iba a trabajar en una ley para que las empresas tuvieran que avisar a dicha cartera cuando pretendan cerrar”, y cuestionó, sin nombrarla, los dichos de la senadora Graciela Bianchi, porque “salió a hacer declaraciones que contradicen lo que acá expresan en este artículo 39 que pretenden ingresar para hacer una declaración”. “Hay una clara contraposición en el pensamiento y en el qué decir para la foto y para que salga en los medios”, criticó.

“La verdad, celebro esto que mandó la oposición con mucho fervor porque veo que están cambiando las cosas y se está defendiendo a los trabajadores, pero defendamos a todos los trabajadores y no solamente si hay un rédito político en el medio”, dijo, por su parte, el edil frenteamplista Leonardo Borges durante su justificación. Su correligionario Líber Moreno aseguró que se congratula de que la JDC “tome partido en los conflictos laborales” ya que son “de siempre y parte de la lucha de clases que existe en nuestra sociedad”: “Me congratulo de que nos solidaricemos por supuesto con los trabajadores de la prensa, en este particular de M24, pero también nos solidarizamos con los trabajadores del sector lácteo que están por empezar una huelga de hambre por despidos; del sector frigorífico, que están en seguro de paro porque tenemos una crisis grande; del sector pesquero, que este año ha sufrido una cantidad impresionante de pérdida de trabajos; de los trabajadores de los peajes canarios, que también han perdido puestos de trabajo por la automatización”, enumeró.

Moreno agregó que en “Yazaki se despidieron a 1.100 trabajadores en el período pasado” sin una “resolución de este tipo”, y también apuntó al proyecto de ley que anunció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para exigir que las empresas notifiquen con anticipación sus planes de cierre o despidos masivos: “Por eso me imagino que, ya que hay preocupación por el destino de los trabajadores, votemos esta ley que va a presentar el gobierno para que de ahora en adelante ninguna empresa cierre sin avisar antes a sus trabajadores o sin avisar antes al gobierno”, cerró.