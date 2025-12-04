La empresa belga Katoen Natie anunció el jueves a través de un comunicado que se retomarán “plenamente” las obras para la ampliación de la Terminal de Contenedores del Puerto (TCP) una vez haya finalizado la licencia del sector de la construcción, el 9 de enero del próximo año. Según la compañía multinacional, que tiene la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081, la continuación de las obras será posible gracias a “la firma de un nuevo contrato concretado en las últimas horas”.

En el período pasado, en 2021, Katoen Natie firmó un acuerdo con el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou en el que, como una de las contrapartidas de la extensión de la concesión —de 2031 a 2081—, se comprometía a realizar una inversión para aumentar la capacidad del puerto de Montevideo.

De acuerdo al comunicado emitido el jueves por la empresa belga, “la ejecución del proyecto había sido afectada recientemente por un diferendo entre empresas contratistas privadas”, un asunto “completamente ajeno a la responsabilidad de TCP”. “Los esfuerzos realizados para alcanzar una solución permitieron suscribir un nuevo contrato con Mota-Engil Uruguay, el cual fue aprobado por el directorio de TCP”, añadió Katoen Natie.

En el acuerdo firmado durante la anterior administración, en el que el gobierno otorgó a Katoen Natie la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo, la compañía multinacional también planteó la posibilidad de llevar a cabo un proceso de disminución progresiva de las tarifas portuarias.

Katoen Natie expresó en el comunicado su reconocimiento a los directores de TCP, así como también “al equipo de Mota-Engil Uruguay y Stiler” y a “las autoridades nacionales por su disposición al diálogo y por el seguimiento brindado en la búsqueda de soluciones”. “Con este acuerdo, Uruguay retoma la mayor obra de infraestructura portuaria del país y avanza en la consolidación del puerto de Montevideo como líder regional”, afirmó la empresa belga.