El mes pasado, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en conjunto con la Intendencia de Montevideo (IM), anunció la reapertura al público del espacio contiguo al dique Mauá, donde funcionaba la ex Compañía del Gas de Montevideo. El fotógrafo e investigador Ramiro Rodríguez Barilari, integrante del colectivo de ciudadanos y ciudadanas Por la Rambla Sur, íntimamente involucrado en el proceso, visitó la diaria Radio para abordar la decisión: “Mauá es el único sector que tiene el vínculo que tenía originalmente la ciudad de Montevideo con la costa”, adelantó.

Rodríguez Barilari explicó que el colectivo, originado en 2018 “ante la inminente venta y sanción por parte del Parlamento”, salió en una “actitud de protesta y de defensa” para finalmente pasar a una “etapa propositiva”: “Venimos de un 2018 con la consigna ‘La rambla no se vende’ a, posteriormente, un ‘Por más y mejor espacio público’, la fase que entendemos que el MIEM y la IM han retomado”, consignó. Explicó que la propiedad pertenece a la cartera, pero la administración departamental estará a cargo de su gestión.

Sobre lo anterior, explicó que en 2023 consideraron importante trabajar sobre “la idea concreta de parque” y se presentaron al presupuesto participativo “con la anuencia verbal del MIEM de ese momento”, aunque finalmente debieron retirarse porque “no se confirmó, a la hora de los documentos necesarios, la posibilidad de generar un comodato con el Municipio B”. Sin embargo, la IM y el MIEM citaron al colectivo “hace unos tres meses” para comunicar que “efectivamente iban a ir por el camino de la propuesta del ‘un, dos, tres’ y, en definitiva, avanzar en esa primera fase”.

“En ese sentido, trabajamos para el presupuesto participativo con este ‘un, dos, tres’, pensando que la fase 1 es la limpieza del predio, cortar el pasto, acondicionar el espacio, vallar aquellos sitios peligrosos, colocar baños químicos e iluminar”, con una apertura “plena o en ciertos horarios”, pero sin tocar la infraestructura edilicia. Por otro lado, la fase 2 refiere a “la consolidación de las estructuras edilicias existentes para que no haya riesgos ni sigan deteriorándose”: están “las carboneras” y “el edificio del reloj”. La etapa 3 implica “la habilitación de un proceso de discusión para cuál es el programa y el destino de uso final que puede tener ese lugar en beneficio de la ciudadanía”, listó.

En ese sentido, y dentro de la etapa 1, “la semana que viene sería el momento de la apertura”, y la fecha es “en torno al 16 o 18”, aunque puede llegar a haber “alguna prórroga” porque se está trabajando en la zona. Ahondó en la primera fase de la propuesta y dijo que se “zonificó en tres partes”: el espacio frontal es “un área central donde puede haber espectáculos y encuentros”; también hay un sector a la izquierda entrando por el portón cercano a la rambla, donde “no hay muro, sino que se ve el horizonte de forma franca”, además de que “es un espacio verde que mantiene la vegetación que se renaturalizó por causa del abandono”, como, entre otras especies, la cola de zorro; y el sector que va hacia los edificios será “más controlado”, con visitas guiadas y donde “se va a incorporar una suerte de fotogalería que cuenta la historia de ese enclave”.

“Nos parece sumamente importante ese anuncio porque entendemos que esta defensa, que lleva siete años, se consolida en la medida en que esta demanda de mejor y mayor espacio público, una vez que la ciudadanía ingrese al predio, hará que seamos más los que convalidemos su importancia”, acotó al respecto. Entienden que está “fuertemente” ligado a la memoria montevideana, que “no debía ser enajenado” y que tampoco corresponde “instalar ningún tipo de servicio privado que lo haga excluyente para el resto de la población”.

Los siguientes pasos

Rodríguez Barilari dijo que cuando se presentaron al presupuesto participativo lo hicieron por la etapa 1 y con la idea de “manejarla con 100.000 dólares”. “La etapa 2 no tiene un costo calculado desde el colectivo y, en principio, no está planteada en las coordenadas actuales, aunque entendemos que este camino de aceptar tomar la 1 del MIEM y la IM es porque van a ir en una dirección compatible con estos principios que hemos manejado desde Por la Rambla Sur”, consignó.

“Solamente pudimos acceder a las carboneras. En este momento no va a ser posible acceder por el tema de la seguridad: no está claro cuán estables son y, por lo tanto, no se va a acceder a ese sector. Al edificio del reloj no pude acceder; hemos visto imágenes y hay ideas acerca del reloj”, afirmó.

Valoró que la siguiente etapa es “un imprescindible” y que, más allá de no contar con el presupuesto, “es una estructura histórica y patrimonial”. “Si por parte del gobierno tanto nacional como departamental se está aceptando la importancia que tiene, entendemos que va a ir así y tenemos algunos indicios de que hay preocupación por que así sea”, afirmó sobre la continuidad del plan.