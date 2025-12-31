La valoración de un gobierno, o de los partidos políticos, se realiza en general teniendo encuestas de opinión pública sobre la mesa. Pero, ¿qué pasaría si ese relevamiento se aplicara a los actores directamente involucrados en la contienda política? la diaria realizó un sondeo que respondieron 24 legisladores sobre quiénes fueron las figuras políticas más relevantes de 2025, las que más sorprendieron y las que más defraudaron, a modo de balance personalizado del año.

Contestaron las preguntas de este medio 13 legisladores de la Coalición Republicana (CR) (8 del Partido Nacional, 4 del Partido Colorado y 1 del Partido Independiente), 10 del Frente Amplio (FA) y uno de Cabildo Abierto. Se habilitó la opción de no dar nombre y apellido y poner simplemente a qué partido pertenecían; de todos modos, resolvieron responder con nombre y apellido los senadores Sergio Botana y Sebastián da Silva, y los diputados Fernanda Auersperg, Rodrigo Blas y Federico Casaretto por el Partido Nacional; la senadora Constanza Moreira y los diputados Joaquín Sequeira, Inés Cortés, Alejandro Zavala, Pablo Inthamoussu y Federico Preve por el FA; el diputado Felipe Schipani por el Partido Colorado; el diputado Gerardo Sotelo por el Partido Independiente; y el diputado Álvaro Perrone por Cabildo Abierto.

Las figuras más relevantes

La mayoría de los consultados (9) consideró que el presidente Yamandú Orsi fue la figura más relevante del año, seguido por el expresidente José Mujica (3), fallecido en mayo de 2025, y por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone (3). El expresidente Luis Lacalle Pou fue mencionado como figura más relevante por dos legisladores de la CR. Cuatro personas fueron mencionadas una sola vez por los parlamentarios como la figura más relevante del año: el senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional, Javier García; el presidente del FA, Fernando Pereira; el senador colorado Pedro Bordaberry y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, aunque en este último caso se aclaró que la mención era “por la negativa”. Tres legisladores optaron por no responder la pregunta o declarar que consideran que no hubo ninguna figura relevante en 2025.

Las figuras que más sorprendieron (para bien)

Oddone se ubicó primero en el podio de las figuras que más sorprendieron para bien: tres legisladores de la CR y dos del FA lo mencionaron. El segundo lugar lo ocupó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, con tres menciones, y el tercer lugar del podio fue compartido, con dos menciones en cada caso, por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; por el presidente Yamandú Orsi y por el senador nacionalista Martín Lema.

También fueron mencionados en una ocasión, por legisladores frenteamplistas, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; y el senador del FA Daniel Caggiani. En tanto, los legisladores coalicionistas optaron por destacar como figura que sorprendió positivamente a los diputados nacionalistas Sebastián Andújar y Gabriel Gianoli; a Bordaberry; al intendente de Lavalleja, el frenteamplista Daniel Ximénez; y al presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra.

Las figuras que más defraudaron

En tanto, el primer lugar de las figuras que más defraudaron lo ocupa el presidente Orsi. En este caso, a diferencia de los ítems anteriores, hay una diferencia clara según el partido al que pertenecen quienes responden: la totalidad de los legisladores que mencionaron a Orsi como figura que más defraudó (7) son de la coalición, y nadie del FA se pronunció en ese sentido.

El segundo lugar lo ocupa el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, con tres menciones. En este caso se da la misma situación que en el anterior: la totalidad de quienes lo nombraron son del FA.

El tercer lugar es compartido, con dos menciones cada uno, por la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez; por la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo; por el senador colorado Andrés Ojeda; y por el expresidente Luis Lacalle Pou. En el caso de Cairo, un legislador frenteamplista la mencionó como la figura que más defraudó.

Además, los legisladores frenteamplistas mencionaron una vez en cada caso, como figura que más defraudó, a Javier García, a Lacalle Pou y al canciller Mario Lubetkin, mientras que los coalicionistas mencionaron a Bordaberry, a Danza y al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.