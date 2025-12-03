El senador por el Frente Amplio y miembro del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Sabini dijo sentir “mucha tristeza” por el cierre y venta de la emisora M24 a un grupo empresarial argentino. La radio, vinculada a ese sector frenteamplista, tenía más de 40 trabajadores, incluidos 29 en planilla y 12 que facturaban.

En ese sentido, evaluó que “se han cometido errores sobre todo en el diálogo con los trabajadores”, y aunque “se estaba llegando a algunos acuerdos” opinó que “no se manejó bien esa situación en particular”: “Evidentemente se cometieron errores, eso me parece que no tiene sentido negarlo”, señaló. “Ojalá que esos trabajadores puedan conseguir dónde desarrollar su tarea profesional”, agregó el legislador este miércoles en Arriba gente.

Sobre la situación y los rendimientos del medio, declaró una “ligazón sentimental con M24 cuando apostamos tanto a tener un medio que fuera sustentable y no lo logramos”: “Nosotros apostamos durante cinco años a tener un medio que de repente sabíamos que no estaba llegando a cerrar las cuentas y fracasamos; en definitiva, no logramos el objetivo de que eso fuese sustentable, y son decisiones tristes. A mí, por lo menos, me dolió muchísimo, y esa es la situación que tenemos”, acotó.

De acuerdo con lo que informó el senador, el medio “fue muy exitoso en términos comunicacionales”, porque “cuando uno mira cómo evolucionó la audiencia, se mejoró mucho y quedó en el top 3 o en el top 4 de los medios más escuchados”, aunque “financieramente no se logró un equilibrio”, y “lamentablemente no quisimos repetir errores del pasado en donde, por ejemplo, [José] Mujica perdió la casa de su madre para poder hacer frente a los reclamos laborales”.

“Creo que se hizo un trabajo muy bueno desde lo profesional, desde lo comunicacional, desde poner una voz distinta y plural donde hablaron todos, de todos los partidos y de todos los sectores, pero sin duda es un momento duro y triste para todos”, cerró.