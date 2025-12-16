El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, será interpelado este martes por la oposición a raíz del fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que determinó que no había incompatibilidades entre la actividad privada y la función pública en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, por el que ya fue interpelada, días atrás, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. El motivo esgrimido desde la oposición para convocar a Mahía es que, si bien la Jutep es un servicio descentralizado, con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El miembro interpelante será el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, quien en diálogo con la diaria dijo que el ministro “no es responsable subjetivamente”, ya que “no hay ninguna decisión que el ministro haya adoptado”. De todos modos, sostuvo que el jerarca “tiene la responsabilidad objetiva”, en el sentido de la vinculación con la Jutep y por la “actuación ilegítima” que, a su entender, tuvo el organismo.

Abdala sostuvo que “la mayoría del directorio de la Jutep actuó con abuso de poder y abuso de autoridad” en el fallo que dictaron la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, que tuvo el voto en contra del vocal Luis Calabria.

De todas formas, adelantó que el planteamiento que hará en la interpelación “no se va a limitar a eso”. Si bien subrayó que “allí claramente hay una ilegitimidad manifiesta” por “razones” que va a “intentar demostrar”, aseguró que “hay otros activos previos y posteriores a ese que fundamentan” la desaprobación de la oposición “a la actuación de la mayoría del directorio”.

Otro de los “cuestionamientos” que tendrá la interpelación, adelantó Abdala, tiene que ver con que en la “extralimitación en el ejercicio de atribuciones” de la Jutep “hay una responsabilidad del gobierno en el sentido amplio, no del ministro Mahía, pero sí del gobierno que el ministro Mahía integra”. “Yo entiendo que en este caso específico la Jutep no actuó sola, obviamente que eso fue parte de una decisión del gobierno”, expresó.

En ese sentido, dijo que espera que el ministro “tenga la disposición y el margen” para que a partir del intercambio se pueda “corregir esta situación o encaminarla”. Consultado sobre si habrá algún pedido de renuncia a integrantes de la Jutep, Abdala prefirió no adelantar los contenidos de lo que será la interpelación. De todos modos, dijo que “no es un tema de renuncias”.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que espera que la Jutep “de explicaciones de lo que fue el fallo en relación al tema Danza”, que, como indicó, para la oposición “marcó un antes y después en la Jutep”, ya que “nunca se había visto a la Jutep pronunciarse en términos tan políticos como lo hizo en el caso de Danza”.

La asesoría letrada del organismo había elaborado un informe que sostenía que sí había incompatibilidades en la situación del presidente de ASSE. Sin embargo, en base a otros documentos jurídicos, la mayoría en el directorio de la Jutep dispuso lo contrario.

“Nos preocupa porque es el órgano que tiene que velar por la ética pública y lamentablemente se ha transformado en un comité de base del Frente Amplio [FA], esa es la verdad”, criticó Schipani.

Una interpelación “tardía” y “fuera de lugar”, según diputado del FA

Por su parte, el diputado del FA Luis Gallo consideró en diálogo con la diaria que la interpelación a Mahía es “tardía”, “inoportuna”, “fuera de lugar” y “ya pasada de tema”, en referencia a la interpelación a Lustemberg, el 24 de noviembre. Para Gallo, esto “es seguir con el circo político, sabiendo que la Jutep tiene totalmente autonomía técnica y administrativa” y que “el MEC no tiene la potestad de absolutamente nada”.

“Si estamos o no de acuerdo con la decisión que tomó la Jutep, eso es otro tema que no tiene por qué contestarlo el ministro”, afirmó, y señaló que “hay ámbitos legislativos para poder dialogar y conversar con las autoridades de la Jutep, que es en la Comisión de Constitución y Códigos [de la Cámara de Diputados] donde puede citarse a la Jutep perfectamente; puede hacerse la cantidad de preguntas que le quieran hacer y ella poder responder con absoluta autonomía”.

Previo a la resolución de llevar adelante la interpelación, la Jutep no fue citada a la comisión mencionada por parte de la oposición. Gallo consideró que dicha citación tendría que haber sucedido, ya que “eso es lo que se hace normalmente”.

El diputado del FA dijo que espera que el tema y el “circo mediático” finalicen con la interpelación. “Ya está, no resiste más nada, ni comentarios, ese tema ya fue muy discutido, muy debatido por decisiones muy encontradas, por informes jurídicos solventes de un lado y del otro”, expresó.

Para Perrone, la interpelación es “caprichosa” y “desmedida”

Desde Cabildo Abierto (CA), en tanto, el diputado Álvaro Perrone dijo a la diaria que su partido se va a expresar al final de la interpelación, tal como lo hizo en las instancias anteriores. Señaló que para CA “es importante el tema de fondo”, esto es, “que la Jutep no puede ser un órgano político”, lo cual “quedó demostrado porque las definiciones se toman, no digo que en todos los casos o que sea la regla, pero tal vez se toman bien pero terminan generando suspicacia”, añadió.

“La Jutep debería tener algún otro tipo de composición que no sea política, porque después genera suspicacia, genera duda y termina en esto, en interpelaciones, que sabemos que las interpelaciones no sirven para nada y que no llevan a ningún lado”, valoró.

En ese sentido, si bien consideró que el caso Danza ya está cerrado, dijo que, con relación a la Jutep, “es un buen momento para barajar y dar de vuelta en esto”, y apuntó que desde su partido piensan en “exponerlo de esa manera”.

Perrone dijo que una interpelación a Mahía “es caprichosa y desmedida” y que el ministro “no tiene nada que ver en esta situación”. “Si ustedes me preguntaban antes de empezar el gobierno, creo que a Mahía lo tendríamos en el último lugar, o tal vez pasara todo un quinquenio sin una interpelación”, comentó, y agregó que no cree que la oposición “vaya ir en contra de Mahía o del funcionamiento del Ministerio”.