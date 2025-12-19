El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, participó este viernes del Consejo Común del Mercosur, instancia de la que participan todos los cancilleres de los distintos países que conforman el bloque regional. En ese marco, el jerarca uruguayo agradeció a su par brasileño, Mauro Viera, por el trabajo realizado durante la presidencia protémpore en “un contexto de incertidumbre política y comercial”.

“Se ha hecho evidente el esfuerzo por proteger y fortalecer nuestra matriz exportadora, utilizando de manera efectiva todas las herramientas a nuestro alcance”, subrayó el canciller uruguayo. Asimismo, apuntó que desde el país se “ha acompañado con firme compromiso la agenda interna del bloque”. Partiendo de esa visión general, Lubetkin lanzó respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea: “Nos gustaría expresar nuestra desilusión de no poder firmarlo en el día de mañana”.

El canciller puntualizó que desde Uruguay se le asigna a la concreción de este acuerdo “una importancia prioritaria por su relevancia para la integración de dos grandes bloques con lazos históricos y culturales”. Agregó que el hecho de que no se concrete este sábado tiene que ver con “la falta de consensos internos en el seno de la Unión Europea”.

“Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que la presidencia protémpore de Paraguay establezca los pasos concretos hacia la deseada firma”, concluyó al respecto.

