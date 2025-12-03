El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, mantuvo este martes un encuentro en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París con la vicesecretaria general, Fabrizia Lapecorella; el director de Relaciones Globales y Cooperación, Andreas Schaal; y la secretaria del Consejo y del Comité Ejecutivo, Silvia da Rin Pagnetto.

En la reunión se abordó la agenda bilateral y, especialmente, el “interés de ambas partes en que Uruguay explore un acercamiento al organismo multilateral”, informó la cartera.

Oddone, quien desde hace algunos días se encuentra en misión oficial en Europa, estuvo acompañado por el director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

El Ministerio de Economía coordinará, junto a Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ambiente, el trabajo para identificar “aspectos en los cuales la OCDE puede definir un espacio de cooperación y mutua conveniencia”. El objetivo es establecer “un cronograma de trabajo más detallado para los próximos años”.

Según resaltó la cartera, “el tratamiento en común de estos temas con el organismo multilateral retoma la agenda que había quedado parcialmente interrumpida en el período 2020-2024”.

El vínculo de Uruguay con la OCDE ha estado presente en los últimos meses debido a algunas iniciativas incluidas en el proyecto de ley de presupuesto. La principal, que generó mayor controversia, fue la propuesta de levantar el secreto bancario a solicitud de la Dirección General Impositiva, la cual respondía a una recomendación que la OCDE le hizo a Uruguay en 2020. También en línea con la OCDE se propuso el impuesto mínimo a la renta global para las empresas multinacionales de facturación anual superior a 750 millones de euros.