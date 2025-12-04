El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó en rueda de prensa que mantuvo una reunión en junio con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, respecto del estado de los militares presos en la Unidad 8, conocida como Domingo Arena, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.

El semanario Búsqueda informó este jueves que Orsi le habría presentado a Pérez informes médicos sobre la situación de salud de más de diez presos. Según dijo el presidente de la SCJ al medio citado, Orsi planteó su “preocupación” por el estado de salud de los presos, ante lo cual Pérez le explicó que “era resorte de los jueces y no de la Corte”, y que los informes médicos debían remitirse a los juzgados competentes.

“Lo que dice Búsqueda, si uno analiza la noticia, es que yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de Sanidad Militar, que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarse a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto, y me dijo: ‘Eso lo resuelve cada uno de los jueces’”, sostuvo Orsi este jueves.

En ese sentido, el presidente negó que haya transmitido preocupación sobre la salud de los prisioneros. “Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente, institucionalmente, tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía”, afirmó. Asimismo, Orsi rechazó el planteo de que la situación de los condenados por violaciones a los derechos humanos sea parte de negociaciones con Cabildo Abierto, que defiende que se otorgue prisión domiciliaria a los privados de libertad mayores de 65 años.

Por otro lado, Búsqueda también informó que el planteo de Orsi causó “sorpresa” entre ministros de la SCJ, que consideran que podría suponer un intento de incidir en las decisiones del Poder Judicial.

Lazo: “El Ministerio de Defensa no tiene competencia sobre la Justicia”

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo a MVD noticias que tomó conocimiento de la reunión entre Orsi y Pérez por la prensa. Lazo explicó que hace “bastante tiempo” recibió por parte del comandante en jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi, “una carpeta de color azul, cerrada, con el remitente presidente de la República”, que le hizo llegar a Orsi.

La titular de Defensa acotó que, en otras oportunidades, recibió informes y la respuesta fue que “el Ministerio de Defensa no tiene competencia sobre la Justicia”, lo que también se les hizo saber a abogados de privados de libertad, dijo Lazo.

“El rol de la ministra culmina al momento de entregar la carpeta a quien corresponde, en este caso, el presidente de la República, que, entiendo, legítimamente se preocupa por los derechos humanos de todos los ciudadanos”, sostuvo la ministra.

Respecto de la postura de Stevenazzi, Lazo apuntó que “lo que él presenta es que, bueno, como comandante en jefe de las Fuerzas, también tiene que ver con quienes fueron parte de la misma”. Ante eso, señaló que, como ministra, “escucha, no opina, porque, en definitiva, no tiene por qué opinar”.

No obstante, señaló: “Si me pregunta como ciudadana, me preocupan los derechos humanos en todos los centros penitenciarios. Tenemos más de 16.000 personas privadas de libertad en condiciones bastante más precarias que estas personas que están en Domingo Arena; deberíamos estar todos en la misma condición de cuidados en materia de derechos humanos”.