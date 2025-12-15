Tras la victoria electoral en segunda vuelta del ultraderechista y líder del Partido Republicano José Antonio Kast en Chile, Presidencia de la República informó que Yamandú Orsi saludó al flamante presidente trasandino y le transmitió “el deseo de éxito en la futura gestión”.

Al mismo tiempo, acordaron mantener una comunicación telefónica este lunes 15 de diciembre, según informó el gobierno a través de sus canales oficiales.

Por su parte, este lunes en rueda de prensa, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo sobre las elecciones en Chile que “cuando hay democracia, siempre uno tiene que estar contento” y deseó que el cambio de gobierno sea “para lo mejor de los chilenos”.

Sánchez afirmó que más allá del signo ideológico de los gobiernos, en la región hay “objetivos comunes”, por ejemplo, la necesidad de desarrollo, de inversiones, de resolver los problemas del narcotráfico y la seguridad, así como de construir “mayor soberanía para América Latina”.

Aseguró que Uruguay seguirá “trabajando, independientemente de si hay gobiernos de derecha, de izquierda o de centro, porque el objetivo está puesto en la gente”. “Lo que hay que hacer es trabajar por la unidad latinoamericana” y que la región “siga siendo un continente de paz, de democracia y de defensa de los derechos humanos, pero, por sobre todas las cosas, que podamos resolver los problemas sociales”, sostuvo.

Kast ganó este domingo con más del 58% de los votos en la segunda vuelta de los comicios. De esta manera, se impuso holgadamente frente a la candidata comunista Jeannette Jara y asumirá el mando el 11 de marzo de 2026 para ejercer la presidencia durante el período 2026-2030.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, consignó Jara en sus redes sociales poco después de conocerse los resultados de las elecciones que tuvieron la seguridad, el crecimiento económico y la migración como temas centrales. Lo mismo hizo el presidente Gabriel Boric, con una llamada telefónica que se transmitió por los canales locales.