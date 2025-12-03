En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el gobierno presentó este miércoles las bases para la construcción del Plan Nacional por la Accesibilidad y Derechos de Personas con Discapacidad. Al evento, que tuvo lugar en el auditorio de la Torre Ejecutiva, concurrió el presidente de la República, Yamandú Orsi, entre otras autoridades del Poder Ejecutivo.

La presentación estuvo a cargo del director nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Lezama, quien, en primer lugar, se refirió al punto de partida. “Los datos del censo dan cuenta de una situación de desigualdad inadmisible para este país”, afirmó.

Se estima que el 6,6% de la población uruguaya tiene al menos una discapacidad, pero el porcentaje varía según la distribución territorial. En Rivera y Rocha, por ejemplo, los números marcan un 7,7% y un 7,4%, respectivamente, “un patrón común de todos los departamentos vinculados a la frontera con Brasil”, apuntó Lezama. Asimismo, la mitad de las personas con discapacidad superan los 65 años de edad, y el 62% son mujeres.

“Y un dato de los más crudos es que, de los niños, niñas y adolescentes de este país que tienen una discapacidad, el 50% vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas, en comparación con un 36% de los niños, niñas y adolescentes que no la tienen”, señaló el jerarca.

Durante su exposición, Lezama resaltó que en la última campaña electoral “la discapacidad fue un tema visible como nunca antes”. Sin embargo, apuntó que en el análisis histórico, cuando se observa, por ejemplo, el ingreso de personas con discapacidad a la función pública, “hace 20 años era del entorno del 1% y en el último informe de 2023 es menor al 1%”, lo cual demuestra que “no era un problema de visibilidad”.

Por lo tanto, continuó, “nos enfrentamos a otro desafío, porque esa distancia entre lo que se ve, lo que se dice y lo que se hace se llama hipocresía”. “Tenemos que achicar la distancia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, sino es muy difícil generar un proceso de transformación significativa”, manifestó el director de Discapacidad.

Se aprobó en el presupuesto la creación del Instituto Nacional de Discapacidad

El gobierno asumió este miércoles una decena de compromisos en materia de discapacidad. Por ejemplo, la implementación de un baremo único nacional de discapacidad, la puesta en marcha de un programa de formación en inclusión educativa, la creación de un centro de rehabilitación física en la región norte del país y la incorporación de 300 facilitadores de autonomía en ámbitos educativos.

También se asumió el compromiso de fortalecer el Instituto de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual Tiburcio Cachón, de ampliar el programa de operadores laborales y de reformular el decreto sobre el pase libre interdepartamental, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Asimismo, se anunció la conformación de una mesa nacional de turismo accesible. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, estuvo presente este miércoles en la presentación.

Lezama destacó de manera especial la creación, mediante el presupuesto quinquenal, del Instituto Nacional de Discapacidad, que tendrá como cometido central la rectoría de las políticas públicas de discapacidad y su articulación con los diferentes organismos del Estado. El propósito de este nuevo instituto es jerarquizar la temática, separando las competencias de la actual Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad.

El jerarca puntualizó que este instituto –cuya creación fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores– “no resuelve los problemas en sí mismos, pero es un paso importante”. “Nos planteamos la institucionalización de una política pública en discapacidad pensando en el conjunto de la población, en la integralidad de la vida”, manifestó.

Lezama señaló que “la institucionalización de una política pública en discapacidad” parte de “la lectura de que en la historia de Uruguay las políticas públicas en discapacidad se fueron construyendo a partir de demandas de las familias”, es decir, “se fueron arrancando los derechos de a pedacitos”. “Y si bien eso ha logrado construir una malla de protección sólida, debemos reconocer que está llena de agujeros, [porque] hay servicios que atienden una etapa de la vida y a la siguiente desaparecen, y eso hace que la vida sea un laberinto muchas veces difícil de transitar, y no es justo, no es admisible”, expresó.

A su vez, el jerarca anunció que para complementar la instalación del nuevo instituto el Mides presentará el año que viene un proyecto de ley para crear la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad, como “un órgano supraministerial”, tal como “está establecido en el programa de gobierno y en el acuerdo interpartidario” que firmaron los candidatos a la presidencia en la campaña electoral. También se propondrá la creación de la Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad, a los efectos de “jerarquizar la participación de la sociedad civil organizada”.

Civila: “¿Qué sociedad puede querer privarse del aporte del 6,6% de su población?”

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, definió la creación del Instituto Nacional de Discapacidad como “un paso histórico”, que, sostuvo, “ha sido posible por la lucha y la instalación del tema”. “Sí habrá sido importante la lucha de la sociedad civil para que esa visibilidad sea posible, y también el trabajo desde distintas instituciones y actores del Estado”, expresó.

Acompañado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y la secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, Susana Muñiz, y desde “la perspectiva del desarrollo social”, el ministro preguntó: “¿Qué sociedad puede querer privarse del aporte del 6,6% de su población? Esto aplica obviamente a los mercados, pero también aplica a la sociedad en su conjunto”.

Civila dijo que las “diversas realidades sociales” pueden considerarse “desde la necesidad, desde lo que falta”, pero también “desde la potencia, desde la riqueza que traen” las personas. “Obviamente, la mirada sobre las necesidades es una mirada fundamental, porque hay muchas necesidades no satisfechas. Pero algo que a veces no reflejan tan bien los informes, porque es algo mucho más cualitativo que cuantitativo, es la potencialidad enorme que tienen sectores de la sociedad que, por las barreras que existen, no pueden desplegar adecuadamente”, afirmó.

“Cuando nos privamos de esa riqueza, cuando bloqueamos la posibilidad de que esa riqueza se exprese y se sintetice en el desarrollo de la sociedad, estamos cometiendo un tremendo crimen”, aseveró el ministro.