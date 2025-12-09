El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, firmó este lunes en representación del Estado uruguayo tres acuerdos de cooperación con Qatar. El canciller uruguayo viajó a ese país junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para participar en el foro internacional de Doha, que tuvo como ejes principales a la paz, la estabilidad, la innovación y el desarrollo económico.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, los tratados que suscribió Lubetkin apuntan a “promover inversiones, evitar la doble imposición y fomentar la cooperación en agricultura y seguridad alimentaria, consolidando así una agenda ampliada de colaboración bilateral”.

Uno de los acuerdos establece justamente la “promoción recíproca y protección de inversiones” entre ambos países, con el objetivo de “fomentar y facilitar la llegada de inversiones qataríes a Uruguay”. Por el gobierno de Qatar estampó su rúbrica en el tratado el ministro de Comercio e Industria de Qatar, jeque Faisal bin Thani bin Faisal Al Thani.

A su vez, el ministro de Finanzas de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari, firmó con Lubetkin el acuerdo para “la eliminación de la doble imposición y la prevención de la evasión fiscal”. Según la Cancillería uruguaya, este tratado “facilitará el desarrollo de inversiones y negocios al evitar cargas tributarias duplicadas para empresas y personas de ambos países”.

Por último, el ministro de Municipalidad de Qatar, Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya, selló el acuerdo de “cooperación en agricultura y seguridad alimentaria” para promover “el intercambio técnico y comercial, así como nuevas oportunidades de colaboración en áreas estratégicas para ambos estados”, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En declaraciones a MVD Noticias, Lubetkin sostuvo que la firma de estos acuerdos “era sumamente importante”, en particular, el primero de ellos, “porque grandes países actores de inversiones necesitan sus garantías en su acción internacional”.