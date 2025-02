“A no olvidarse: entre todos vamos hablando con los municipales ingresados por la 2525 y decirles que, si no trabajan parejo con nosotros, defendiendo su propio empleo, correrán el riesgo de quedar sin empleo si no ganamos las elecciones, porque la política es así”. Este fragmento pertenece a un mensaje del dirigente nacionalista Omar dos Santos en un grupo de WhatsApp de la agrupación 2525 de Artigas, sector del candidato a intendente del Partido Nacional (PN) Emiliano Soravilla, la exdiputada Valentina Dos Santos, condenada por usurpación de funciones, y del exintendente Pablo Caram, condenado por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades.

El mensaje circuló este jueves y fue consignado por el medio artiguense Clic Regional. Se enmarca en una arenga dirigida a los integrantes de la agrupación. “Un nuevo camino empieza, los guerreros se aprontan ahora con candidato seguro respaldado por los líderes y todo nuestro equipo. Se necesita el esfuerzo y trabajo de 'TODOS', principalmente de aquel que se le dio trabajo y hoy lo disfruta gracias a Pablo [Caram, exintendente de Artigas], Valentina y Emiliano”, continúa.

Tras la inhabilitación por parte del Directorio del PN a Dos Santos para ser candidata a la Intendencia de Artigas, su correligionario Soravilla será quien disputará la comuna, no sólo contra la fuerza política opositora, el Frente Amplio (FA), sino también a la interna del propio PN, donde hay diferencias sobre la forma de llevar adelante el gobierno departamental.

Por su parte, Mario Ayala, de Espacio 40 señaló hace unos días que, si Dos Santos era habilitada, el PN perdería, ya que “hay una condena clara de la sociedad respecto de los hechos que han pasado”. Consultado este viernes por la diaria sobre el mensaje enviado en ese grupo de WhatsApp, afirmó que muestra el “deterioro” en el que “ha caído la agrupación que hoy gobierna la intendencia”. “Me parece bien reflejado en ese mensaje en el pensamiento que llevó a que tres de los jerarcas más importantes de la intendencia terminaran condenados [Pablo y Rodolfo Caram, y Dos Santos]”.

Enfatizó en que el mensaje “refleja lo que ha sido el estilo de gobierno”. En ese sentido, señaló que la acción a tomar dentro de su sector será “combatirlo en la interna del PN y ganar la intendencia”. “Creemos que la alternativa de cambio en Artigas está dentro del PN y está en nuestro sector, esto lo digo con total convicción”, indicó.

“Dichas manifestaciones no cuentan con el aval de la dirigencia de la agrupación”, apuntó Soravilla

Soravilla, quien es candidato a intendente, publicó este viernes en su cuenta de Facebook un comunicado en el que se refiere al “desafortunado” mensaje del militante del PN y funcionario de la comuna, y manifestó su “profundo rechazo” a ese “tipo de prácticas” que “no reflejan ni representan el espíritu de Artigas Adelante”. “Dichas manifestaciones no cuentan con el aval de la dirigencia de la agrupación y son responsabilidad de quien las emite”, sentenció.

Planteó que el propósito de la agrupación es “acercar a los ciudadanos a una propuesta” que, según entienden, “es la mejor que podemos ofrecer para seguir profundizando los cambios que hasta ahora se han logrado, luego de diez años de conducir la administración departamental”.

“Para ello hemos conservado con los funcionarios municipales la más estrecha relación, y han sido ellos –sin importar el color político– los que han contribuido a los resultados obtenidos en la gestión”, subrayó y concluyó: “Como debe ser, los ciudadanos, en el libre ejercicio de su derecho al voto, decidirán el mejor camino”.

En eso coincide Ayala, quien dijo que la gente va a votar y que “más allá de los impedimentos éticos que el partido le ha fijado [a la exdiputada], esta agrupación tiene un posicionamiento, y lo dice a cara descubierta y que van a proceder de esa manera”. “Está en la gente la decisión que va a tomar de apoyar eso, de condenar eso a través del voto”, destacó.

Esta semana, Soravilla aseguró en el programa Así nos va de radio Carve que, si su agrupación gana la elección departamental, Dos Santos será la secretaria general de la intendencia, ya que no tiene impedimentos de ocupar cargos públicos, y que entienden que ese rol “es el que le corresponde en la próxima administración”.

Ayala remarcó que desde Espacio 40 tienen “un estilo absolutamente diferente”, que se manejan “con otros valores y principios”, y por tanto se encuentran “en la vereda de enfrente”. “Vamos a dar la batalla como corresponde y vamos a pelearla para llevar a Mateo Ayala como intendente de Artigas”, expresó y dijo que dicho candidato será proclamado este lunes.

“La responsabilidad de todo esto es del Partido Nacional”, afirmó candidato a intendente del FA

En tanto, el candidato a intendente por el FA, Nicolás Lorenzo, quien fue proclamado este viernes, sostuvo en diálogo con la diaria que quienes son “nacidos y criados” en Artigas, saben que “funciona así”. “Sabemos que ahí tienen una presión por parte del gobierno actual departamental”, mencionó.

“Es un manejo de situaciones concretas que se han llevado adelante por la falta de trabajo que hay en el departamento, y lo que utilizan ellos es eso”, remarcó. “Si sos militante de la 2525, tenés trabajo; si sos un poquito más referente tenés horas extras y compensaciones, se utiliza la intendencia para los pagos de favores políticos”, afirmó.

Lorenzo destacó que “la responsabilidad de todo es del PN” y sugirió que el partido “tendría que tomar cartas en el asunto”.