El exintendente de Soriano y candidato por el Partido Nacional a la reelección por ese departamento, Guillermo Besozzi, dio las primeras declaraciones tras haber sido imputado por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado, en una causa que investiga hechos de corrupción en la Intendencia y por la que hay más de 20 personas imputadas.

En conversación con Difusora Soriano, Besozzi criticó que la Policía lo haya ido a buscar “como a un delincuente”, esposado. “A mí, si me citan, voy al Juzgado, voy a la Fiscalía, voy a cualquier lado. No preciso que me vengan a buscar los milicos”, expresó.

Aseguró que sería “incapaz de tocar un peso, de favorecerme de la intendencia”. “Nunca nadie me va a encontrar absolutamente nada, ni una coima, ni un favorecimiento. Nunca le pregunté a nadie de qué partido es, para trabajar, para lo que fuera en la intendencia”, sostuvo.

Consideró que lo sucedido “no es casualidad”. Vinculó su imputación con la intención política de que el Frente Amplio (FA) triunfe en ese departamento en las próximas elecciones, y negó tener responsabilidad en las irregularidades. También negó que algunos de los funcionarios imputados tengan responsabilidad. “Increíble que los tengan presos en la casa, increíble”, reiteró.

Dijo que sigue confiando “en la justicia de este país”, pero opinó que “el sistema tiene errores” y que “se juega sucio”. “Sigo siendo el mismo, no bajo la cabeza. No tengo nada sucio. Estoy bien limpio”, sentenció, y aseguró que no metió “la mano en nada”. “Los que me conocen de hace años saben que me he manejado de esa forma. Saben lo que he hecho día y noche, intentando que a cada uno de este departamento le vaya un poco mejor. Siempre lo he hecho. Pero bueno, la vida es esta y la vida política es esta”, lamentó. “No es la democracia que yo quiero. No es el sistema político que yo quiero”, subrayó.

En defensa de Besozzi salieron el jueves varios dirigentes nacionalistas, entre ellos, el exintendente de Cerro Largo Sergio Botana. “Besozzi no es un hombre que vaya a meterse nada ajeno en un bolsillo, ni es un hombre que vaya a participar de ningún grupo mafioso de venta de materiales municipales. Por lo cual, que no vaya a ser esto una cuestión legal en la cual la fiscal está creando, inventando interpretaciones diferentes de un mismo hecho. Ojo al gol con esas cosas, porque esto ha pasado demasiado en nuestra fiscalía, ¿no?”, deslizó el senador nacionalista, en diálogo con Radio Zorrilla de San Martín.

Advirtió que el gobierno nacional “tiene que ser especialmente cuidadoso de que no ingresemos en esas cosas, en esos procesos que después terminaron mal en el Uruguay”. “La dictadura empezó así, cuidado con el abuso de Fiscalía, cuidado con el abuso de los centros de poder en cualquier área. Cuidado con eso”, comentó.

Opinó que el Partido Nacional debería “oponerse férreamente a la injusticia” e ir a hablar con el presidente Yamandú Orsi sobre este tema, y criticó al candidato nacionalista a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, quien evitó opinar sobre la decisión de la Justicia. “Basta de blanditos en el partido, de los muchachos que están para la fotito”, cuestionó Botana.

Por su parte, el senador blanco Javier García, en rueda de prensa, dijo que está “convencido” de que la imputación del exintendente de Soriano se enmarca en una “operación política” dentro de la Fiscalía General de la Nación. Según García, hay que ser “muy ingenuo” para no darse cuenta de que hay “un hilo conductor”.

“Hace unas semanas dije que en la Fiscalía había un centro de operaciones políticas donde había causas que volaban, declaraciones que a los pocos minutos de hacerse la prensa las tenía porque alguien las volanteaba, y creo que esta es una muestra más”, manifestó.

Y continuó: “Estoy convencido de que es así. Es una investigación que inició la propia intendencia hace cuatro años y, como por arte de magia, a menos de dos meses de la elección departamental y después de una declaración de la mesa política del FA, la fiscal ordena una detención de tinte cinematográfico para una persona que todo el Uruguay conoce. Faltaron las fuerzas especiales no más y fue a pocas horas de la declaración de la Mesa Política del FA”.