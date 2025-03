En la previa de la primera sesión del directorio del Partido Nacional (PN) en la que se abordará su caso, el exintendente de Soriano Guillermo Besozzi habló este domingo con la prensa desde su chacra sobre la reciente imputación de la Justicia por diversos delitos vinculados a irregularidades en el manejo de fondos públicos, en la causa que investiga hechos de corrupción en la Intendencia de Soriano.

En la que calificó como “la conferencia de prensa más difícil” que ha hecho en su vida, Besozzi aseguró ser “inocente” de los delitos por los que es investigado y sugirió que hay una motivación política detrás de esta causa. “Pienso que tengo que pedirle perdón a mi familia por ser político, a veces pienso si vale la pena, porque al final son más las verdes que las maduras”, lamentó. “Sólo sé que soy inocente. Sólo sé que no toqué nada, no cambié nada para mí, no gestioné nada a cambio de nada”, aseguró el exintendente.

Besozzi aseguró que mantendrá su candidatura pese a la imputación y que hará campaña desde su casa –debido a que como medida cautelar se le impuso la prisión domiciliaria–. “Voy a ser candidato desde mi casa porque tengo rato para estar acá”, afirmó, en referencia a que la medida rige por 180 días. “La Justicia luego dirá si soy culpable de algo. Yo creo que no soy culpable de nada, sí de una situación política. De a ratos me siento un preso político”, expresó.

“Me iba a bajar si el PN me pedía que me bajara, veremos qué resuelven mañana en el directorio”, sostuvo Besozzi, pero adelantó que en las conversaciones previas los dirigentes le dieron “el apoyo” y le dijeron que “siguiera” con la campaña.

Aunque agradeció el “buen trato” de la Policía en su detención, cuestionó que lo hayan ido a buscar a su casa en lugar de citarlo a la sede judicial. “Si me querían hacer doler y hacer sentir el fierro, lo hicieron”, acusó. “Tampoco me parece bueno que la fiscal en este momento se vaya para Atlántida después de haber tirado semejante pedrada. Hay cosas que me llaman la atención porque estamos en ámbitos políticos”, resaltó.

“Creo en la Justicia de este país, pero le digo a todo el sistema político: ojo que lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera hoy, desde el presidente de la República para abajo a cualquiera”, continuó, y le pidió al sistema político “trabajar sobre esto, porque van a terminar presos todos los intendentes, todos los secretarios generales, todos aquellos que hacemos trámites y los hacemos de buena fe”. Consultado sobre si entiende que hay una persecución política en su contra, respondió: “Sospecho que podría haber una intencionalidad de no poder dejarme salir de mi casa” en el marco de la campaña, “porque esto tiene tres años” y faltan “55 días para la elección”.

Sobre el fondo del asunto, que surge de la quema de documentación vinculada a compras de la Intendencia de Soriano, registros de pagos a proveedores con cheques sin fondos y documentación administrativa de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Besozzi afirmó que su vinculación surge de la escucha de una conversación con el presidente de Adeom –cuyo teléfono la Justicia había intervenido– en la cual “él le pide al intendente, que era yo, un adelanto de los dineros de Adeom, que los retiene la intendencia y luego se los entrega”. “La intendencia lo hizo: era el presidente de Adeom, los dineros son de ellos. Si no lo hubiera hecho me hubieran dicho que era un problema político” porque el presidente es del Frente Amplio (FA), alegó.

Besozzi fue consultado sobre si mantuvo conversaciones con el presidente Yamandú Orsi –exintendente de Canelones–, a lo que respondió que sí: “La palabra ‘amigo’ es bastante fuerte, pero desde que era secretario de [Marcos] Carámbula es un tipo que yo conozco, que me ha concedido una cierta amistad y yo a él”, apuntó, y dijo que lo llamó “como colega, de alguna manera, que sabe y conoce de qué se trata todo esto. Y también tiene al lado de él a alguien que sabe mucha cosa de lo que se trata la Fiscalía, que es Jorge Díaz”, relató. Dijo que hablaron más de una vez en los últimos días.

Sus abogados aclararon en la conferencia de prensa que tienen hasta el viernes para presentar una apelación.

Delgado y Heber cuestionaron el accionar de la Fiscalía

Desde el primer momento, en filas nacionalistas predominó el apoyo al exintendente y las acusaciones de una “operación política” en su contra. En las últimas horas, más dirigentes de primera línea del PN se plegaron a estas afirmaciones, como el excandidato a la presidencia Álvaro Delgado y el exministro del Interior Luis Alberto Heber.

Delgado escribió una larga reflexión en su cuenta de X, en la que señaló que “hay elementos de forma” que lo “obligan a cuestionar el accionar fiscal”, y, en línea con lo planteado por el propio exintendente, afirmó que “a todas luces parece claro que la detención de Guillermo Besozzi era innecesaria y por tanto se tornó en una medida excesiva y, por eso mismo, cuestionable, no sólo jurídicamente, sino también políticamente”. A su entender, “bastaba con citarlo y no acudir directamente a la detención, con la implicancia que eso tiene”.

Del mismo modo, Delgado consideró que “la medida cautelar de prisión domiciliaria y la extensión de la misma son cuestionables”, y aunque planteó que ese “accionar excesivo podría atribuirse a un simple error de valoración”, afirmó que “los hechos no pueden analizarse sin el contexto” de campaña política, en el que “parecen aflorar sesgos políticos frente a quien es el favorito en la elección de mayo”. “Además, en este y otros casos las filtraciones de expedientes que son reservados se difunden violentando las garantías de los implicados y de la propia investigación. Eso debe ser debidamente investigado y sancionado”, evaluó.

El senador blanco arremetió contra la Fiscalía, a la que acusó de haber tenido durante los últimos años “un protagonismo político que nada bien le hace al sistema”. “Los fiscales tienen independencia técnica, pero esa independencia técnica de nada vale sin independencia política. Los políticos y los gobernantes no debemos tener privilegios ante la Justicia. Pero tampoco debemos carecer de ella”, reflexionó. En esa línea, sostuvo que “la credibilidad de todo el sistema de Justicia necesita de objetividad y estar alejado de las pulsiones partidistas” porque “sin esa garantía se pierde confianza” y “sin confianza se erosiona la legitimidad”.

Por lo anterior, Delgado dijo que desde el Parlamento vigilará “que se cumpla la ley” y la “separación de poderes”, porque “quienes son responsables de acusar, quienes son los titulares de la acción penal en nombre del Estado no pueden obrar sino en función de lo que la ley manda” y “toda preferencia política personal debería quedar excluida”.

Por su parte, Heber escribió en la misma red social que es “llamativo que la fiscal encargada del caso Besozzi, después de cuatro años, tome decisiones sólo dos meses antes de las elecciones”, y llamó la atención sobre “los pronunciamientos del FA en Soriano, ocurridos justo antes de que se conocieran dichas decisiones”, junto con “manifestaciones como ‘ahora sí podemos ganar en Soriano’, lo que parece implicar una maniobra que termina logrando el objetivo deseado”.

Heber también criticó “que las escuchas realizadas por la fiscal estén siendo publicadas en la prensa”, y consideró que “si no las investiga sería responsable por su difusión”. “Todo esto es sumamente grave, ya que no existen garantías del debido proceso. En realidad, no me sorprende, lo peor es que no me llama la atención. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante estos atropellos”, aseveró.