En el marco de la conmemoración de los 200 años del Desembarco de los 33 Orientales en la Playa de la Agraciada, en el departamento de Soriano, se realizó un acto recordatorio en el cual participó el presidente de la República, Yamandú Orsi, además de varias autoridades nacionales y departamentales.

La presencia del mandatario significó la primera aparición pública después de comunicar, a través de una publicación en la red social X, que aceptaba la renuncia de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, quien el pasado jueves dejó su cargo tras la polémica desatada por la situación irregular de su vivienda en Pajas Blancas. “En virtud de los hechos de público conocimiento, la ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia. He decidido aceptarla. Tema resuelto”, escribió el mandatario el viernes.

En rueda de prensa este sábado, Orsi manifestó que la renuncia fue “un episodio que uno nunca espera, que no es grato, pero que se pudo resolver de manera correcta”, y agregó que “ocurren hechos y circunstancias que después la política va agregando y va perfilando las situaciones, y después hay que estar resolviendo sobre la marcha cuál es la mejor salida, cuál es la mejor forma de avanzar, y en pocos días se resolvió”.

Consultado acerca de por qué Cairo no pudo regularizar su situación siendo legisladora, dijo que “seguro que no hay mucho que criticar. Ya la situación y la circunstancia como se fue ahondando explican todo. No hay mucho más que decir”. Con respecto a cómo impactó en el gobierno, reiteró que “no es algo grato, por supuesto. Más con la relación personal que tengo con Cecilia, a quien aprecio mucho. La política es así, la gestión es así, y hay que seguir avanzando, como ella misma lo dijo”.

“Son enseñanzas incluso de cómo hay que seguir avanzando, pero así estamos. Habló la ministra, y hablé yo”, dijo Orsi, y añadió: “Son las decisiones que hay que tomar”. El presidente adelantó que en el Consejo de Ministros que se llevará adelante el próximo martes factiblemente se pueda conocer el nombre de quien reemplazará a Cairo. No descartó que el puesto sea ocupado también por una mujer. Acerca de qué costo político podría tener el hecho, respondió: “Lo dirá la política y lo dirá la historia”.

Con referencia a la situación en sí que atravesó la exsecretaria de Estado, el presidente comentó que “es una situación muy particular, un caso concreto, una irregularidad. Creo que nos obliga también a pensar con el marco del Congreso de Intendentes, atender ese tema de la regularización de la propiedad. Creo que ese es un capítulo que tenemos pendiente”.

Orsi sobre las cuentas del Estado y Calcar

Por su parte, y en referencia a la situación financiera de algunos organismos estatales, precisó que “en la Rendición de Cuentas va a estar el resumen, pero, por supuesto, son circunstancias que no esperaba, o números que pensaba que eran distintos. Por lo tanto, son señales que nos obligan a sacar el pie del acelerador en algunos casos, pero más que nada ser prudentes. Deudas, por ejemplo ASSE, que se pensaba que era un número y es otro. Tampoco me corresponde y no es bueno que aporte color a algo que son circunstancias que hay que saber navegar. Hay que mirar al futuro con optimismo”.

Con relación a la etapa de transición y a la información recibida por la administración anterior, expresó que “lo deseable es que toda la información posible llegue. No siempre pasa así, y acá no hay que andar atribuyendo intención no ni mucho menos. Acá lo que hay que hacer es remangarse y laburar”, y agregó que “a veces te quedás con la sensación de que te quedó información, o que quedó algún dato que no llegó, pero tampoco hay que darle mucho crédito”.

Orsi tuvo palabras también para el momento que atraviesa la cuenca lechera. Al respecto, dijo que el cierre de la empresa Calcar “era algo que se veía venir”, y sostuvo que “ha habido avances. Acá el país tiene la industria y tiene las cuencas. Tenemos dos situaciones complejas, una es la de Calcar y la otra es la de Melo”, con la Cooperativa Lechería de Melo (Coleme), “donde la debilidad de la cuenca influye en el proceso industrial, y a su vez hay un tema de mercados, por algunos países complejos, que obligan a mirar por arriba del muro hacia otros países”.