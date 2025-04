Héctor Acosta es dirigente de la Liga Federal, y hasta hace pocas horas, era uno de los candidatos a alcalde de Nuevo Berlín por el Frente Amplio (FA). La Mesa Política del partido en Río Negro retiró “el aval” para que se postule por 20 votos en 22, con dos abstenciones. Según detalló el mensaje oficial difundido al respecto, el posicionamiento a nivel departamental se ubicó en línea con mantener la coherencia con los “principios éticos”, el “programa” y el “compromiso con una vida libre de violencia hacia las mujeres” de la coalición de izquierda.

Se informó que los antecedentes de lo actuado —que se suma a la quita del respaldo que manifestó el Comité de Base de Nuevo Berlín— se trasladarán de “manera inmediata” a Fernando Pereira, presidente del FA. Según reconstruyó la diaria en base a fuentes políticas locales, la situación tuvo origen en una publicación de Facebook realizada por la hija de la pareja de Acosta. Allí ella denunciaba episodios de violencia que había sufrido por parte del dirigente frenteamplista.

Conocida públicamente la información, Acosta radicó una denuncia en Fiscalía por “difamación”. El excandidato a alcalde dijo a Canal 11 de Fray Bentos que hace 20 años hubo una denuncia por este tema en la justicia, pero que el caso fue archivado.

Para comprobar estos dichos, que también fueron puestos en conocimiento de la fuerza política, la Mesa Departamental pidió que se presentara documentación que respaldara la versión. Cumplido el plazo dispuesto para eso, Acosta no presentó lo solicitado. Como persistía la duda sobre lo sucedido, se optó por bajar su candidatura para “mantener la imagen de la fuerza política”.

la diaria le consultó sobre lo sucedido a la presidenta de la Mesa Política, Cristina Ergui. La referente frenteamplista detalló que el proceso de tomar una decisión definitiva duró dos semanas. “Cuando están involucradas cuestiones de género esto es muy complejo para todos. Para las mujeres, pero también para todos los que más o menos andamos con los temas de equidad y también tratando de cuidar la privacidad de cada uno”, dijo la dirigente.

Reconoció que la situación se precipitó porque “los tiempos apremian” dado que las listas tienen como plazo límite para presentarse el viernes. Más allá del posicionamiento que se tomó, Ergui aseguró que la coalición de izquierda va a “evaluar en conjunto” el caso que tiene como protagonista a Acosta.

Sobre la no presentación de documentos para justificar la ausencia de responsabilidad, la presidenta de la Mesa Política recordó que los “tiempos de la justicia no son los tiempos reales” de las personas. “La respuesta que da la justicia demora en casos de informar antecedentes, nosotros priorizamos —más que nada— al Frente Amplio, que es lo que nos interesa, no damos juicio de valor sobre [los] compañeros”, enfatizó. “Le damos la oportunidad de que él pueda salir airoso de todo esto, que es lo que todos deseamos”, concluyó.