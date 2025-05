En un nuevo 20 de mayo y en la previa a una nueva Marcha del Silencio, convocada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, bajo la consigna “30 veces Nunca Más: sepan cumplir. ¿Dónde están?”, autoridades del gobierno nacional, legisladores y partidos políticos se expresaron a través de redes sociales sobre esta fecha.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, hizo varios posteos en su cuenta de Instagram con la placa de la cuenta de Madres y Familiares convocando a la marcha y replicó la publicación del Frente Amplio (FA) en la que expresaban: “Este 20 de mayo nos encontrará, una vez más, en las calles. Por quienes faltan, por quienes buscan, por verdad y justicia. ¿Dónde están?”. Cosse, además, junto con una fotografía que subieron las cuentas de la Universidad de la República y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay de la intervención que se lleva adelante todos los años, “Amanecer por la memoria”, escribió: “¡Nos vemos en la marcha!”.

El presidente del FA, Fernando Pereira, expresó en Instagram que esta mañana estuvo presente en el homenaje al legislador asesinado en Buenos Aires por los militares el 20 de mayo de 1976, Zelmar Michelini, y apuntó que se trata de “un día enorme de reflexión, para seguir luchando por ‘verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado”, y agregó: “Siempre en nuestra memoria, querido Zelmar”.

Jorge Díaz: “Este 20 de mayo nos interpela profundamente, especialmente a quienes asumimos responsabilidades en la actividad política”

Desde el Poder Ejecutivo, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, escribió en su cuenta de X: “Este 20 de mayo nos encuentra con nuevas responsabilidades, pero con el mismo compromiso de siempre: construir memoria y agotar todas las instancias en la búsqueda de verdad y justicia”. En ese sentido, subrayó que para el gobierno la búsqueda “es una prioridad”, y citó un fragmento del poema “Desaparecidos”, de Mario Benedetti: “Están en algún sitio / nube o tumba. Están en algún sitio / estoy seguro. Allá en el sur del alma”.

En la misma línea, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, manifestó en X que “el silencio se hace cada vez más atronador” y que esta fecha los “interpela profundamente, especialmente a quienes asumimos responsabilidad en la actividad política”. “Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la memoria, la justicia y el Nunca Más”, finalizó.

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, escribió: “Están en algún sitio”, y dijo que “a 30 años de la primera Marcha del Silencio y desde esta responsabilidad de gobierno, reafirmamos nuestro compromiso por la memoria, la verdad y la justicia”. Asimismo, la titular de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, publicó una imagen con fotos de los 197 desaparecidos y escribió: “Verdad, memoria, justicia, ¡nunca más!”.

Blanca Rodríguez: “Porque sabemos que nos mintieron, estaban ahí”

Asimismo, los intendentes electos de Canelones y Montevideo, Francisco Legnani y Mario Bergara, se pronunciaron en sus cuentas de X. En su publicación, acompañada de una foto de una Marcha del Silencio, Legnani expresó: “Memoria, verdad y justicia. Que nos digan dónde están”.

Bergara manifestó: “Otro 20 de mayo. Seguimos exigiendo respuestas. Seguimos exigiendo justicia. Seguimos preguntando: ¿Dónde están? 30 veces Nunca Más. Memoria, verdad y justicia”.

El senador del FA Daniel Caggiani se refirió al encuentro de cada 20 de mayo en Avenida Rivera y Juan D. Jackson, donde comienza la marcha, “para gritar en el silencio más ensordecedor que nos digan dónde están”. “30ª Marcha del Silencio. Memoria, verdad, justicia y nunca más”, remarcó.

Blanca Rodríguez, senadora de la fuerza política de izquierda, escribió: “Mañana [por hoy], como cada 20 de mayo, el pueblo uruguayo se volcará a las calles en reclamo de valores fundamentales: memoria, verdad y justicia”. “Mañana, como cada año, estaremos allí. Porque sabemos que nos mintieron, estaban ahí. Y seguiremos hasta honrar su memoria y dar paz a sus familias”, afirmó.

Partido Nacional: “Nada justifica que siga habiendo uruguayos que no volvieron a sus casas”

Por su parte, el Partido Nacional (PN) hizo dos posteos a través de X. En el primero, recordaron a Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado secuestrado y asesinado junto con Michelini en Buenos Aires, a quien describieron como un “defensor incansable de la democracia, las instituciones republicanas y los derechos humanos”. “El Partido Nacional y el pueblo uruguayo honran su memoria. ¡Nunca más”, expresaron.

Además, el partido subió un video en el que el nieto de Gutiérrez Ruiz, Santiago Gutiérrez, e integrante del directorio de la fuerza política repasa los asesinatos de los legisladores y también de los exmilitantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw. “La señal que quiso enviar la dictadura al asesinar a un senador frenteamplista y a un diputado blanco era que estaban dispuestos a asesinar al sistema de partidos como hoy lo conocemos. Que estaban dispuestos a asesinar las instituciones como hoy las conocemos”, apuntó.

“A Rosario y a William los asesinaron sólo para aparentar una venganza del movimiento Montoneros argentino”, continuó, y cuestionó: “Qué quedaba entonces para los ciudadanos a pie, si la dictadura estaba dispuesta a eso”.

De esa forma, Gutiérrez enfatizó que desde el 20 de mayo de 1996 “se transformó en un símbolo de la resistencia democrática, pero sobre todo en un reclamo de memoria, verdad y justicia”. “Por aquellos uruguayos, aquellos compatriotas que siguen desaparecido, esos 197 uruguayos que todavía no volvieron a sus casas”.

“No importa qué estaban haciendo, no importa qué pensaban ni dónde militaban, no importa qué volantes repartían, qué muros pintaban. No importa qué votemos ni qué pensemos. No hay ningún motivo que justifique que el Estado, encargado de velar por nuestro derechos humanos, persiga, secuestre, torture, mate y desaparezca compatriotas. No importa qué votemos hoy en la actualidad, no importa donde militemos, no importa lo que pensemos sobre el pasado reciente: nada justifica que siga habiendo uruguayos que no volvieron a sus casas”, recalcó.

El exsenador del PN e integrante del directorio Jorge Gandini también recordó a Gutiérrez Ruiz y a Michelini como “símbolos de aquellos que resistieron el golpe de Estado y defendieron la democracia”. “Desde nuestra agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz, adherimos a la Marcha del Silencio en el compromiso por conocer el destino de los desaparecidos”, concluyó.

Desde el Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani publicó una foto del expresidente Jorge Batlle con Luisa Cuesta, madre de Nebio Melo Cuesta y referente en la lucha por memoria, verdad y justicia, y citó al exmandatario colorado en diálogo con Cuesta: “A la orden: en mi casa me manda mi madre y aquí me manda usted”.

“En este 20 de mayo, nunca más terrorismo de Estado, nunca más violencia política, nunca más uruguayos contra uruguayos”, subrayó.

Quien también publicó una foto de Batlle fue el diputado colorado Gabriel Gurméndez, y dijo que, en este día, la “reflexión se inspira en el mismo espíritu que llevó a Jorge Batlle a crear la Comisión para la Paz: buscar ese ‘estado del alma’ que permita cerrar heridas de otro tiempo y sostener la convivencia en paz entre todos los uruguayos. Cerrar, no abrir”.

.