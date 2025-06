La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, profundizó sus cuestionamientos hacia su correligionaria, la exvicepresidenta Beatriz Argimón, quien será propuesta por el gobierno como representante de Uruguay ante la Unesco, y aseguró que “operó con el Frente Amplio” durante el gobierno anterior.

Tras conocerse la propuesta del gobierno de designar a la exvicepresidenta Argimón y a la exsubsecretaria de la cancillería Carolina Ache, del Partido Colorado (PC), como embajadoras, Bianchi deslizó que “los favores se pagan”, pero “los que hacen favores y reciben pagos pierden la dignidad”.

Este viernes, entrevistada por el programa La pecera, la senadora blanca apuntó a que Argimón “operó” con la entonces oposición. “No me sorprende, se lo dije a mis compañeros. Creo que en algún momento se lo dije a Luis [Lacalle Pou] también. Ella operó con el Frente Amplio los cinco años”, aseveró.

Bianchi sostuvo que “algunas cosas” fueron “evidentes” y “se supieron”, a pesar de que se evitó para “salvar la unidad del partido”. Mencionó el caso del veto parcial del Poder Ejecutivo sobre la ley para cubrir parte de las deudas de Casa de Galicia.

“Si no hubiéramos estado algunos monitoreando toda la situación -y a mí me había tocado presidir la Asamblea General, porque yo era presidente en ese momento-, [Argimón] hizo todo lo posible para que se levantara el veto”, aseguró Bianchi y acotó que el expresidente “lo sabe”.

También se refirió a la ley de paridad de género, que Argimón envió a la Comisión de Equidad de Género, donde “nadie sabía derecho”, “para que saliera el informe favorable”, según Bianchi, cuando “tenía que ir a la Comisión de Constitución y Legislación porque modificaba todo el sistema electoral, y así se le indicó”.

La senadora brindó otros ejemplos y apuntó a “actitudes sistemáticas” de Argimón, que “eran propias de quien estaba trabajando para su interés personal”. “Cada vez que era vicepresidente yo tenía cerrado el despacho” y Argimón le “sacaba el personal de Secretaría”, aseguró.

“Yo banqué todo lo que tuve que bancar porque no quería generar de ninguna manera un problema al partido. Y me lo banqué, y me lo banqué. La verdad es que la gente piensa que yo siempre voy al frente: hay batallas que yo no voy”, dijo Bianchi.

Concretamente sobre la propuesta de designar a Argimón como representante en la Unesco, Bianchi consideró que la intención del Frente Amplio es “humillarnos a nosotros”. Además, criticó que Argimón no se lo planteara primero a su sector o al expresidente: “Nadie sabía nada de verdad”, sostuvo.

Bianchi insistió en que advirtió “durante mucho tiempo” a sus compañeros sobre Argimón, pero “me tuve que arreglar sola”. Mencionó que habló con el excandidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, y este le reconoció que tiene “la bola de cristal”. “No, lo que hago es atar un collar, sin quejarme, sin hacer escándalos internos ni externos, ni exponer al partido”, respondió.