El Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para el reconocimiento de los años trabajados anteriores a abril de 1996 de las personas que al 1° de junio de 2023 tenían 60 años o más.

La Ley 20.130, del 2 de mayo de 2023, estableció que las personas de esa franja etaria podrían aportar los datos requeridos por el Banco de Previsión Social (BPS) hasta el 31 de mayo de 2024, y los que no lo hicieran no podrían hacerlo vencido el plazo. Sin embargo, un estudio del organismo reveló que hay unas 140.000 personas “que aún deben realizar el reconocimiento de años trabajados, y que menos de 1.000 lo solicitaron”. Por esta razón, la administración, a través de un decreto, aplazó un año el vencimiento.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que como en Uruguay “la historia laboral de las personas no existía hasta 1996”, las personas suelen pensar que se jubilan “por haber trabajado”, cuando, en realidad, “en Uruguay los derechos jubilatorios y pensionarios se consiguen cuando uno prueba que ha aportado, lo cual no es menor”.

“No estamos hablando de personas que no aportaron, sino que son personas que, porque el país no tenía registro de historia laboral, pueden haber aportado, pero igualmente tienen que hacer un reconocimiento porque hoy no lo tienen en su historia laboral”, explicó Pardo.

El procedimiento para la reconstrucción de la historia laboral puede realizarse de forma presencial, previa agenda telefónica (0800 1997), o vía web, y “quienes dispongan de usuario personal pueden completar el trámite de manera virtual, ingresando la documentación en el sitio del organismo”, explica el BPS en su portal web.

Pardo aseguró que el banco trabaja “en medidas de gestión que hagan que los trámites demoren menos, las personas accedan en tiempos más razonables a sus beneficios” y, en el caso de la reconstrucción de la historia, que le permitan recopilar la información que tiene la persona y validarla en una instancia. Reconoció que para esta primera franja “va a ser más dificultoso” porque “son personas que, al ser más veteranas, tienen también muchos años anteriores a abril del 96, y a veces las pruebas de reconocimiento documentales hay que buscarlas en planillas del Ministerio de Trabajo o a través de otros medios que las personas puedan aportar”.

Asimismo, este 1° de junio empezará el plazo para que las personas que tenían 55 y 59 años al 1° de junio de 2023 también realicen el trámite de reconocimiento, el cual se extenderá hasta el 31 de mayo de 2027. “Para estas personas, el mecanismo que hemos diseñado es que se pueden agendar, pero lo que van a recibir en esa instancia es una reserva y se las va a contactar posteriormente desde el BPS para darles día y hora”, explicó Pardo.

Para las personas de entre 50 y 54 años de edad, el plazo comenzará el 1° de junio de 2027 y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2029, y para las personas menores de 50 años, desde el 1° de junio de 2029 hasta el 31 de mayo de 2031.