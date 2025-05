El senador y excandidato presidencial del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, viajó la noche del domingo al departamento de Salto para acompañar los festejos del intendente electo, Carlos Albisu, el único vencedor del lema común de la Coalición Republicana (CR), que compitió por tres gobiernos departamentales.

Tras imponerse sobre el Frente Amplio (FA) con el 54,7%, Salto se convirtió en el primer departamento en el que la coalición “llega al triunfo y llega a la intendencia”, dijo Albisu esta mañana en rueda de prensa, acompañado por Delgado. Para el intendente electo, el gobierno departamental de coalición será “todo un desafío para adelante”, pero “va a ser el espejo de todo lo que se viene para adelante con este instrumento que, no ponemos dudas, vino para quedarse”. Albisu sostuvo que este mediodía inicia la transición con la actual intendenta, Ingrid Urroz.

Delgado recordó el “largo recorrido” de Albisu y su equipo, “desde hace muchos años atrás, cuando eran un grupito acá en Salto que tenía muchas ganas, mucha fuerza y que soñaban un día con llegar a la Intendencia”. Afirmó que “fueron parte de un proceso siempre nacional y siempre dando la cara, jugándose en Salto” y, a su vez, tanto él como el expresidente Luis Lacalle Pou, estuvieron “en todos los procesos electorales” y “siempre tuvimos, obviamente, esa cercanía para estar en todos los momentos, pero además ese apoyo de Carlos y de su barra y viceversa, que yo lo quería manifestar viniendo anoche”, comentó el senador.

Además de la “relación personal de muchos años” con Albisu, Delgado sostuvo que decidió visitar ese departamento para dar una señal “simbólica” de “venir al primer proceso exitoso del instrumento de la coalición de gobierno que gana la intendencia”, sobre el que consideró: “Todavía no agarró la dimensión, por lo menos que nosotros sabemos que va a tener”.

“La Coalición Republicana es un instrumento para ganar, pero también va a ser un instrumento para gobernar”, aseguró el senador y añadió que la experiencia de Salto demostró que en la coalición hubo “mucha madurez y generosidad de todos” para poder instrumentar el lema común “que nos permite poder acceder a la Intendencia de Salto” y recuperar el departamento “de un proceso de retroceso en el cual venía”.

Delgado reconoció que, si la herramienta de la Coalición Republicana “se hubiera dado en otros lados”, como en el departamento de Río Negro, donde triunfó el FA, “quizás hubiera sido diferente”. Valoró que se trata de un proceso que “viene para adelante, que no hay que apurarlo, pero no hay que dormirse”, y afirmó que “no se puede discutir seis meses antes de la elección”, ni tampoco desde las cúpulas hacia las bases. “Tiene que ser de abajo para arriba, la gente tiene que reclamarlo, tiene que pedirlo, como fue acá en Salto”, aseveró.

“Se logró el objetivo de ganar y ahora se va a lograr el objetivo de gobernar, y se puede demostrar que se puede gobernar bien”, afirmó Delgado. Acotó que la experiencia de la coalición es un proceso en el que “nadie pierde la identidad [política]”, e incluso se puede reafirmar; “todo el mundo sabe que Carlos Albisu es esencialmente, tradicionalmente y orgullosamente blanco”, añadió.

Sobre el balance del desempeño del PN en las departamentales, el senador nacionalista sostuvo que “la primera definición” es que su fuerza política “sale con una espalda ancha”. “No se trata de pulseadas políticas, pero aquel efecto que decía que los gobiernos nacionales terminan arrastrando a los gobiernos departamentales en este caso no pasó”, dijo Delgado. Apuntó a que, si el gobierno departamental de Lavalleja, que se definirá con los votos observados, resulta para el PN, los partidos de la coalición mantendrán en total el mismo número de intendencias que en las últimas elecciones de 2020.

En los otros dos departamentos en los que se presentó la coalición, Montevideo y Canelones, Delgado valoró que se logró “achicar la diferencia” con el FA. Aunque le “hubiera gustado que se ganara” la comuna capitalina, aseguró que el excandidato nacionalista Martín Lema empezó un proyecto para “seguir trabajando por Montevideo”, que será “acumulativo y que seguramente, si no se dio ahora, se va a dar dentro de cinco años”, porque “el proceso ya se inició y, de hecho, la diferencia se achicó; significa que hay un campo fértil para recorrer”.

Al respecto del vínculo entre el gobierno nacional y los departamentales, Delgado dijo que espera que se “mantenga el nivel de relacionamiento” que tuvo la administración de Luis Lacalle Pou, en la que se desempeñó como secretario de Presidencia, y supuso que, “por algunas afirmaciones que ha hecho el presidente de la República, Yamandú Orsi, va a haber un vínculo fluido con el Congreso de Intendentes”.

“Yo creo en la descentralización, y no hay descentralización sin recursos; puede haber voluntad política, pero sin recursos y sin delegación de competencias, no hay descentralización, y hoy no hay mejor instrumento para darle territorialidad a políticas públicas que los gobiernos departamentales y los municipales”, afirmó.