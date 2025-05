El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y exdiputado frenteamplista por Cerro Largo, Alfredo Fratti, dijo este fin de semana en un acto de campaña que “es bastante jodido” ser candidato del Frente Amplio (FA) en el interior del país porque “se te cierran muchas puertas”. “Por eso ahora votamos en el Parlamento para que la entrada a las intendencias sea por concurso o por sorteo. ¿Quién no votó? El Partido Nacional [PN] no lo votó”, cuestionó Fratti, y añadió: “No puede ser que mis hijos y mis nietos, y los hijos y los nietos de ustedes, tengan que ser amigos del intendente para trabajar… Que se vayan a cagar, no señor, se terminó”, según un audio que divulgó la emisora La Voz de Melo.

El proyecto de ley para regular los ingresos a las intendencias todavía no se votó en el Parlamento en este período, pero una iniciativa en ese sentido fracasó en el Senado en el período pasado por la falta de votos del PN. Una nueva iniciativa se aprobó el pasado 23 de abril en la Comisión de Constitución de la cámara baja con los votos del FA, el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) y actualmente figura en el orden del día de la próxima sesión de la Cámara de Diputados, programada para el martes.

La última versión del proyecto establece que tanto la designación como los ascensos del personal presupuestado de los gobiernos departamentales deberán realizarse por concurso público y abierto y, “en los casos en que los requisitos necesarios para los cargos lo ameriten”, a través de un sorteo. Asimismo, la iniciativa dispone que en el último año de mandato las intendencias no podrán comenzar procesos para la provisión de vacantes.

Al tratarse de una normativa aplicable a los gobiernos departamentales, el proyecto requiere por disposición constitucional una mayoría especial de dos tercios para ser aprobado. Juntos, frenteamplistas, colorados y cabildantes reúnen en la cámara baja 67 votos, es decir, un voto por encima de la cantidad necesaria.

Además, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, dijo a la diaria que su partido está a favor del proyecto; del mismo modo, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle señaló a la diaria que acompañará la iniciativa cuando se someta a votación. “Mi hija y yo lo votamos”, afirmó.

El diputado colorado Juan Martín Jorge, miembro de la comisión que aprobó el proyecto, dijo a la diaria que la aprobación de la nueva norma en la Cámara de Diputados antes de las elecciones supondría por parte del sistema político “un mensaje claro a la ciudadanía de que estamos trabajando a favor de la transparencia”.

El diputado cabildante Álvaro Perrone, también integrante de la comisión, adelantó a la diaria que propondrá que el proyecto se trate este martes como el primer punto del orden del día, ya que actualmente figura en el séptimo. “Nosotros pretendemos votarlo el martes y que se trate en el Senado el miércoles, cosa que quede totalmente aprobado en las dos cámaras antes de las elecciones del domingo”, expresó. Perrone sostuvo que la iniciativa “sin duda que recoge el apoyo de la gente” y “es sumamente necesaria”. “Basta ver los informes que salen de todas las intendencias de cómo se dan los ingresos… La verdad es que el clientelismo es asombroso”, manifestó.

Posible aplazamiento de la votación

Desde el FA, en tanto, señalaron a la diaria que, en principio, la voluntad de la bancada frenteamplista es que el proyecto se vote este martes. No obstante, dentro de la fuerza política hay quienes pretenden que la iniciativa se apruebe con la mayor adhesión posible del PN, lo cual podría motivar un aplazamiento de la votación.

En tal sentido, un diputado del PN aseguró a la diaria que en el Parlamento “no hay ambiente” para que el proyecto se trate “a prepo” antes de las elecciones. En el PN consideran que el Congreso de Intendentes debe pronunciarse sobre la iniciativa –algo que aún no ocurrió– y estiman que la votación podría darse a principios de junio, es decir, antes de que asuman los intendentes que resulten electos en las próximas elecciones.

En el FA hay quienes están dispuestos a evaluar una eventual postergación de la votación en pos de lograr un mayor consenso con el PN. “Las consideraciones son políticas, o sea, si vos querés votar sin ningún voto del Partido Nacional, lo podés hacer, pero nosotros somos el partido de gobierno y, asumiendo que ellos van a tener la mayoría de las intendencias, después tenemos que gobernar cinco años con esos intendentes”, afirmó un diputado frenteamplista, quien aseguró que, antes o después de las elecciones, “el proyecto va a salir”.

Desde el PC señalaron a la diaria que efectivamente “existe una posibilidad de que [la votación] se aplace”. La próxima reunión entre los coordinadores de las distintas bancadas, prevista para este mismo martes a las 13.30, será clave, si bien, en cualquier caso, el proyecto todavía debe pasar por la Cámara de Senadores.

A todo esto, el diputado nacionalista Pablo Abdala lamentó las declaraciones de Fratti, quien a su entender “le faltó el respeto al Partido Nacional”. A través de X, Abdala sostuvo que el presidente Yamandú Orsi “debería intervenir, corrigiendo a su ministro”; de lo contrario, “además de confirmarse que el funcionario es un maleducado, se configuraría un hecho que afectaría el vínculo con el Poder Ejecutivo, gratuita e inútilmente”.