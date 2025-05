Luego del escrutinio primario de votos de la Corte Electoral se confirmó un nuevo mapa político a nivel departamental, que arrojó pocas variaciones con respecto al vigente desde 2020, salvo por el triunfo de la nueva Coalición Republicana (CR) en Salto y el retorno del Frente Amplio (FA) a Río Negro. Otra posible novedad es que el FA está en las puertas de acceder por primera vez a la Intendencia de Lavalleja, producto de un aumento notable de los votos de esa fuerza política, sumado al buen desempeño del Partido Colorado (PC), que jugó en detrimento del Partido Nacional (PN).

En conversación con la diaria, el politólogo Diego Luján señaló que “la foto general es bastante parecida” a la de antes de la elección y que los cambios fueron “bastante marginales” en cuanto a la distribución territorial del poder. “El objetivo de mínima del FA, en términos cualitativos, era mantener Montevideo y Canelones, porque tienen una importancia central, ya que es donde tiene su principal diferencia electoral”, señaló.

En la misma línea, la politóloga Tamara Samudio describió que, en “términos generales”, hay un mapa “bastante similar” con una presencia más preponderante del PN, sobre todo en las zonas norte, noreste y este del país. No obstante, destacó que en el litoral ha habido competencias que derivaron en alternancias de poder entre los partidos, como fueron la derrota del PN en Río Negro en favor del FA y la derrota del FA en Salto, que pasó a manos de la CR.

“Un especial énfasis tiene la situación de Salto, donde tendremos el primer gobierno departamental llevado adelante por la propia CR y la pérdida del FA de un departamento que tiene una relevancia bastante importante en términos demográficos y productivos”, afirmó. “El FA sufrió una derrota esperable con relación a los apoyos que, por separado, obtuvieron el PC y el PN en las últimas elecciones”, comentó Samudio.

Por su parte, el politólogo Martín Freigedo señaló que se está a la espera de lo que suceda en Lavalleja, que en caso de confirmarse el triunfo del FA significaría un aumento de la cantidad de gobiernos departamentales administrados por la izquierda. Asimismo, Freigedo coincidió en que, “salvo por el enroque entre Salto y Río Negro”, no hubo muchas diferencias “entre lo que se esperaba y lo que había antes”, y señaló que “los detalles están cuando se pone la lupa y se ve cómo se comportaron algunas cuestiones”, como los resultados por municipio y la evolución de porcentajes por partido a nivel departamental.

Efecto “castigo” insuficiente en Soriano y Artigas

Algunos de los focos de atención que tuvo la noche fueron los triunfos de Guillermo Besozzi en Soriano y Emiliano Soravilla en Artigas, quienes, a pesar de las causas judiciales que afectaron a los sectores políticos de ambos jerarcas, ganaron con holgura en sus respectivos departamentos. Sin embargo, para Luján los números preliminares arrojan una “sanción del electorado”.

“En Artigas, el PN perdió 10.000 votos en comparación con 2020. Es bastante claro que a la gente no le da lo mismo. Besozzi perdió él mismo 5.000 votos, que en Soriano es mucho”, indicó Luján, y afirmó que “el punto no es tanto que no haya castigo”, sino que se dio la coincidencia de que los “problemas de corrupción” sucedieron en departamentos que “no son competitivos”. “Ahí el problema no es que no haya sanción, sino que la sanción no fue la suficiente para un departamento que no es competitivo, porque el PN es hegemónico”, afirmó el politólogo.

Asimismo, Samudio señaló que si bien en Artigas hubo alternancia del poder y el FA estuvo en la gestión departamental, consideró que el PN “tiene una preponderancia muy importante y fuerza a nivel orgánico”, cuya fortaleza radica en los caudillos locales. “Hay una gran apuesta del PN con relación a figuras que son muy reconocidas, y de poder seguir, en cierta medida, apoyándolas para que puedan obtener determinados triunfos o por lo menos ventajas dentro de sus propios departamentos. Creo que el FA no ha logrado apostar firmemente al desarrollo de figuras políticas con fuerza dentro de estos mismos departamentos”, opinó.

Además, consideró “preocupante” el “apoyo partidario tan fuerte” sobre figuras que atraviesan implicancias a nivel judicial por delitos vinculados a sus gestiones departamentales. “También es importante analizar quizá más en el mediano plazo las implicancias que eso puede tener en el discurso y en la cercanía política de la ciudadanía respecto a figuras que tienen gestiones bastante problemáticas”, sentenció Samudio.

Las opciones del FA con una coalición extendida a todo el país

Otro aspecto que mostraron los resultados primarios fueron los buenos desempeños que tuvo el FA en Río Negro, donde ya se confirmó su victoria, y Lavalleja, ambos departamentos en donde los integrantes de la CR no lograron ponerse de acuerdo para presentarse bajo un lema común. Esto generó el pedido tanto del expresidente Julio María Sanguinetti como del senador colorado Andrés Ojeda de que la coalición se presente en conjunto en los 19 departamentos en las elecciones departamentales de 2030.

Respecto de la afirmación de Sanguinetti sobre su creencia de que sería “la última vez” que la CR se presente separada, Luján opinó que es una “amenaza vacía”, ya que considera que el PC no tiene forma “de hacer valer esa amenaza sin dañarse a sí mismo”. “Ayer quedó confirmado una vez más que el PC no es necesario para ganarle al FA”, señaló, y agregó que los incentivos a los líderes locales son menores, ya que en muchos casos creen “con acierto” que pueden ganarle al FA sin el apoyo explícito del PC. “El caso de Cerro Largo ayer es clarísimo, donde el PN obtuvo el 85% de los votos y, sin embargo, hubo alternancia, ya que el sector del intendente perdió la elección”.

“El FA en Montevideo y Canelones está en una situación límite, donde no tiene la votación que tiene el PN en los departamentos donde es hegemónico pero sí que es bastante fuerte. Dependerá mucho de cómo se sucederán las gestiones de Francisco Legnani y Mario Bergara, porque da la impresión de que el desgaste que empieza a mostrar ahora es un desgaste menor. Si gestiones como la de Montevideo no es bien evaluada por la ciudadanía, es probable que el desgaste sea de otro calibre en 2030”, opinó Luján.

Con respecto a las opciones que podría tener el FA en caso de que la CR se presente en todo el país, Freigedo opinó que el desafío de la coalición de izquierda es la construcción de liderazgos fuertes. “Todos los exintendentes del FA, salvo Orsi, no lograron posicionarse como autores relevantes a nivel nacional. Hay un desafío del FA en la construcción de liderazgos locales. Liderazgos que puedan posicionarse en el departamento para construir carreras y poder, un desafío que ha tenido históricamente en el interior. No creo que sea mucho más que eso la opción, que lleva mucho tiempo”, reflexionó.