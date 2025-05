El candidato único por el Frente Amplio (FA) para la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, cerró su campaña este martes con un acto en el Club Lagomar, en Ciudad de la Costa. El actual secretario general de la comuna canaria dio un discurso en el que repasó uno por uno los municipios del departamento, anunció compromisos y apeló a la unidad del FA.

Varias autoridades del FA, así como también jerarcas de gobierno, como la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, estuvieron presentes en el club, que estaba repleto incluso desde mucho antes de que comenzara a hablar Legnani. Antes del candidato, hizo uso de la palabra la presidenta de la departamental frenteamplista, Susana Muñiz, y el presidente del FA, Fernando Pereira.

Legnani repasó uno por uno los 32 municipios del departamento y analizó entre líneas las posibilidades que tiene el FA de ganar en cada uno de ellos. En San Ramón, uno de los territorios que mayor tradición nacionalista tiene, el candidato dijo que durante la gestión de Marcos Carámbula y Yamandú Orsi se gobernó “sin miramientos políticos”. “Invertimos 20 millones de pesos en un centro cultural. Con esas herramientas tenemos que salir a buscar el voto”, ejemplificó.

El candidato anunció que se construirán cinco nuevos polideportivos en todo el territorio de Canelones y siete centros de desarrollo de fútbol infantil, uno por cada liga de baby fútbol. A su vez, dijo que se reforzará la atención ante situaciones de violencia de género, se trabajará en discapacidad y derechos humanos y se continuarán apoyando “las más de 100 fiestas” que se organizan en el departamento. También destacó el trabajo del actual subsecretario de Ambiente, Leonardo Herou, cuya gestión en la división de Gestión Ambiental tuvo un “80% de aprobación”.

Legnani se comprometió a “dar vuelta” las 17 hectáreas que faltan recorrer del Batallón 14, en Toledo, en busca de restos de desaparecidos de la dictadura y a culminar las obras del museo a cielo abierto en el predio del excentro de tortura Los Vagones, en la ciudad de Canelones. A su vez, y ante la ministra de Salud, prometió el hospital en Atlántida y aseguró que el gobierno canario “está dispuesto” a financiar el saneamiento en esa ciudad.

En el cierre de su discurso, el candidato frenteamplista les habló directamente a los militantes: “Nos quedan días, que parecen pocos, pero que son muchos en función de la cantidad de votos que todavía podemos salir a pescar en el departamento. Ese voto lo tenemos que ir a buscar, sin dejar pasar una oportunidad, metiéndonos en la cabeza de que en el fútbol, en un cumpleaños, tenemos que hablar con aquel vecino que no está definido, sabiendo que en este equipo hay experiencia, compromiso y ganas”, remarcó.

Pidió también que en estos días los militantes no dejen “de recorrer ni un solo día”. “No descansarnos, no confiarnos. Esta elección no está ganada, pero la vamos a ganar. ¿Saben una cosa? Podremos quedarnos sin voz, pero nunca nos vamos a quedar sin piernas para caminar, sin compromiso para militar y sin proyecto para gobernar”, cerró.

El FA es el favorito para estas elecciones en Canelones, según sugieren todas las encuestadoras de opinión pública. A inicios de abril, Factum divulgó que el FA reunía 48% de intención de voto, mientras la Coalición Republicana, 32%, lo que marca una ventaja de la fuerza política de izquierda de 16 puntos porcentuales. Además, 1% votaría a “otros partidos”, 14% lo haría en blanco o anulado y 5% no había definido su voto aún.

Toda la intención de voto del FA se transfiere a Legnani, mientras que, en la oposición, el candidato nacionalista Alfonso Lereté reúne 13% de intención de voto, su correligionario Sebastián Andújar tiene 11%, el colorado Walter Cervini, 6% y 2% aún no sabe. A su vez, 1% indicó que votaría a “otros” candidatos, 14% lo haría en blanco o anulado y 5% no sabe.