El intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, que está imputado por delitos vinculados a corrupción, debía votar en la Oficina de la Juventud de la comuna, en la ciudad de Mercedes. Sin embargo, decidió no sufragar, debido a las medidas cautelares dispuestas por la Justicia, que le prohíben ingresar a dependencias del gobierno departamental.

Besozzi fue imputado en marzo por diversos delitos en el marco de la causa que investiga hechos de corrupción en la comuna y actualmente cumple arresto domiciliario nocturno.

El candidato y sus abogados consideraron que durante las elecciones las dependencias “de cualquier organismo público están en manos de la Corte Electoral”, según dijo Besozzi en diálogo con Canal 5. Sin embargo, el exintendente no ha querido “arriesgar en nada” para evitar incurrir, eventualmente, en la violación de las medidas cautelares impuestas por la Justicia, algo que podría terminar en la revocación de la prisión domiciliaria y complicar su situación procesal.

“La decisión fue netamente prudencial”, señaló a la diaria el abogado Nelson Rosa, quien explicó que no hubo una resolución de la jueza sobre la posibilidad de votar.

Durante la jornada electoral, Besozzi dijo que la fiscal del caso se oponía a que concretara el voto, pero su equipo de abogados tenía otra posición, más considerando la finalidad de la medida que se le impuso al prohibirle ingresar a locales de la Intendencia.

“Yo considero, y los abogados... algunos me dicen que podría ir tranquilamente porque hoy los organismos están en manos de la Corte Electoral”, reiteró el candidato y acotó: “Me podría haber tocado en la escuela 10, me podría haber tocado en la UTU, me podría haber tocado en cualquier otro lugar, como me ha tocado muchas veces”.

Besozzi llamó a la ciudadanía a ejercer el voto: “Por el partido que sea, por el candidato que sea, es fundamental ejercer en nuestra democracia el voto. Así que, en esta libertad que viven, al llegar al cuarto secreto pueden elegir, sin que nadie los observe, que elijan a quien les parezca e inviten a votar a la gente”, expresó el domingo.

Tras el cierre de las mesas, el senador Álvaro Delgado fue consultado sobre la situación de Besozzi: “Me pareció muy raro, él tomó una decisión para evitar riesgos […]. Era un local de votación a cargo de la Corte Electoral y está ejerciendo el derecho a voto […]. Todo ese proceso viene raro, esperemos que la Justicia de una vez por todas lo determine […]. Todo este proceso primario me deja un sabor muy amargo en cuanto a las garantías”.