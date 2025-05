El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, calificó de “lamentables” las declaraciones efectuadas días atrás por el expresidente de la República José Mujica sobre el accionar del PIT-CNT en el período de gobierno de Luis Lacalle Pou. “Durante cuatro años el movimiento sindical no movió un dedo, no hizo un paro. Gana la izquierda y matemáticamente aumentan los reclamos”, disparó el exmandatario del Frente Amplio en diálogo con Radio Sarandí.

Y agregó: “Yo no les reprocho que pidan hoy, les reprocho los cuatro años que estuvieron de guampas caídas sin mirar la realidad”, porque “es macanudo tener un gobierno de izquierda, se te llenan los ojos de bolazos y pedís cualquier cosa, pero un gobierno de derecha te arranca las muelas”.

Consultado sobre estas frases, este martes en rueda de prensa Castilló expresó: “Son lamentables. Y yo no pienso eso del movimiento obrero uruguayo”. Asimismo, se reservó su opinión respecto al comportamiento de la central sindical en el anterior período de gobierno. “No me corresponde hacerla”, se limitó a responder.

Ante el pedido de la prensa para que desarrollara su respuesta sobre las declaraciones de Mujica, contestó: “Ustedes tienen que hacer el trabajo y yo tengo que hacer la declaración que yo crea hacer. Me preguntan qué me parecieron las declaraciones de José Mujica y a mí me parecen lamentables”. Y sumó: “No las comparto, no creo eso del movimiento sindical y me alcanza. Yo no soy juez de nadie, no soy quién para juzgar a nadie”.

Sergio Sommaruga: “Si Mujica está en contra de lo que el PIT-CNT le reclamó al gobierno, que lo diga”

Por su parte, el dirigente del PIT-CNT Sergio Sommaruga brindó también este martes una entrevista a Radio Sarandí y se refirió a las declaraciones efectuadas por el expresidente. “Me parece que las declaraciones de Mujica fueron desacertadas, injustas y no colaboran. Porque si Mujica está en contra de lo que el PIT-CNT le reclamó al gobierno, que lo diga”, apuntó.

“¿Cómo se sentiría la gente que quiere a Mujica, o Mujica mismo, si digo que es un viejo traidor porque quiere liberar a los genocidas que acribillaron, mataron a nuestro pueblo, robaron niños y niñas, violaron mujeres y torturaron hombres indefensos atados a una silla? Él los quiere liberar, a los poquitos que están presos en Domingo Arena”, cuestionó.

Recordó, además, que fue el movimiento sindical el que llevó adelante la campaña contra la ley de urgente consideración (LUC) y promovió el referéndum, recolectando firmas y desarrollando diversas acciones. “¿Quién enfrentó la LUC y los peores 135 artículos de la misma, y salió a recorrer el país? El movimiento sindical. El Frente Amplio después se sumó, pero el que puso la iniciativa de enfrentar la LUC, salió a recorrer el país, juntar las firmas, hablar con los vecinos, ¿quién fue? ¿Mujica o el movimiento sindical?”, preguntó.