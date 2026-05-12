El último dato disponible sobre la cantidad de personas que duermen a la intemperie corresponde a la primera madrugada de agosto de 2023, cuando, solamente en Montevideo, se contabilizó un total de 2.758 personas. Desde entonces “ha crecido mucho la gente en situación de calle”, afirmó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, este lunes en entrevista con VTV noticias.

Sánchez señaló que actualmente, en el marco de la alerta roja por frío extremo –que rige desde la semana pasada y que permite el traslado obligatorio a refugios–, “hay más de 12.000 personas que están recibiendo protección de parte del Estado, que son personas que viven a la intemperie”. El jerarca puntualizó que alrededor de 10.000 personas están siendo atendidas por los “servicios generales” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), mientras que las 2.000 restantes “están siendo asistidas por los centros de evacuados”. “Estamos hablando que esta noche, ahora, hay 12.400 personas que están siendo asistidas por el Estado porque viven a la intemperie y por lo tanto requieren protección del Estado”, recalcó.

Asimismo, el secretario de Presidencia reconoció que “todavía hay personas que están en la calle que falta todavía que sean asistidas”. En ese sentido, dijo que “basta salir por las calles de Montevideo, o por algún lado, y a alguna [persona] nos vamos a encontrar”.

De todos modos, Sánchez aseguró que con la nueva estrategia para personas en situación de calle, que fue presentada por el Mides a principios de abril, la respuesta al problema “va escalando, es decir, vamos incorporando cada vez más gente al sistema de protección”.

Por su parte, el titular del Mides, Gonzalo Civila, afirmó este martes en rueda de prensa que “nunca hubo un esfuerzo del Estado tan grande como el que se está haciendo” actualmente. En la misma línea que Sánchez, sostuvo que existe “una necesidad de seguir ampliando” la respuesta, ya que “el problema es un problema de gran dimensión”.

Denuncian atrasos en los pagos

En paralelo, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, que nuclea a los trabajadores tercerizados del Mides, continúa reclamando el pago en fecha de los salarios. En declaraciones al portal del PIT-CNT, Agustina Cappelli afirmó que “distintas organizaciones informaron que están con atrasos salariales, mientras que en algún caso se está abonando solamente el 40% del salario y todavía se adeuda a las y los trabajadores el 60% restante”. Esto, sostuvo, “no se trata de un caso aislado”, dado que “se sigue reiterando en distintos dispositivos” del Mides.

Además, Cappelli apuntó que a partir del 15 de mayo varios centros de atención pasarán a funcionar las 24 horas, lo cual demandará más personal. “Vamos a necesitar más personas trabajando, porque con el personal que normalmente cubre un refugio nocturno no alcanza cuando se pasa a funcionar las 24 horas. Se necesitan más trabajadores para sostener esos espacios”, expresó, y, en ese sentido, señaló que en el sindicato hay preocupación por la posibilidad de que este escenario agrave el problema de los atrasos salariales.

Consultado al respecto, Civila dijo que se trata de “un tema que acompaña al Mides desde hace muchos años” y aseguró que en la actual administración el problema “descendió”. “Hoy tenemos situaciones de días de atraso y una organización que tiene un mes de atraso en el pago de salarios. Estamos trabajando para resolver esas situaciones todos los días”, afirmó el ministro, y adelantó que en los próximos días habrá “algunas novedades importantes en ese sentido”.

También se han denunciado atrasos en los residenciales que trabajan con el Mides. Sabino Montenegro, integrante de la Asociación Integra Residenciales, dijo este lunes a Radio Carve que el acuerdo con el ministerio comprende la atención de “unas 300 personas” en un total de 70 residenciales en Montevideo y Canelones, y apuntó que “hoy el atraso es de dos meses y medio” y está en el entorno de “los 30 millones de pesos”. En este escenario, señaló que algunos residenciales han resuelto que no recibirán más personas.