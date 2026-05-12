La Caja de Profesionales y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) observó pérdidas de 1.247.187.853 pesos uruguayos en 2025 –31.945.500 dólares según el tipo de cambio al concluir el año–.

El dato surge del último informe de estados financieros de la caja paraestatal auditado por la consultora Crowe, al que accedió la diaria, y que fue presentado ante su directorio en el mes de marzo. La cifra supone una mejora con respecto al ejercicio anterior, ya que las pérdidas disminuyeron casi por la mitad: en 2024, habían sido de 2.245.177.909 pesos. Aun así, los resultados significan que la CJPPU no logró registrar un superávit por el sexto año consecutivo.

El reporte puntualiza en la situación financiera de la caja paraestatal, entre los que se pueden apreciar egresos operativos que son ligeramente superiores a sus ingresos operativos: 23.595 y 23.541 millones de pesos, respectivamente, que desembocaron en un saldo negativo de 53 millones. Dicha diferencia es considerablemente inferior a la pérdida de 1.384 millones que se registró en 2024, y se explica por un incremento en los ingresos de 3.617 millones con respecto a dicho año. Sin embargo, los egresos también crecieron, y pasaron de 21.308 millones de pesos en 2024 a 23.595 millones en 2025.

Uno de los principales factores detrás del incremento de los ingresos es el alza en los aportes de los afiliados a la caja, así como de los dineros percibidos mediante convenios, que en el caso de los afiliados se duplicaron: de 170 millones de pesos en 2024 a 254 millones en 2025.

Además de otras variaciones de menor entidad, también figuran como novedades ingresos de 1.973 millones de pesos que el Poder Ejecutivo transfirió a la CJPPU tras la aprobación de la ley de reforma de la caja paraestatal a mediados del año pasado. Dicha normativa también redundó en 557 millones de pesos que la CJPPU percibió en concepto de aportes de pasivos.

En el caso de los egresos, por su parte, el incremento no fue considerable con respecto al ejercicio anterior –donde alcanzaron los 21 millones de pesos–, y su crecimiento se explica por variaciones al alza en todas las categorías: jubilaciones, pensiones, subsidios, seguros de salud, diversas prestaciones y aportes patronales. En particular, el pago de obligaciones para con jubilados y pensionistas supuso la mayor proporción, con egresos en el entorno de los 23.199 millones de pesos uruguayos.

Si bien la CJPPU aún no disponibilizó su memoria y balance anual, el sitio web de la caja paraestatal incluye series de datos estadísticos anuales para todas sus categorías de afiliados, según los que se registraron 16.405 jubilados y 5.032 pensionistas hacia el 31 de diciembre del año pasado.

También se constataron 63.217 profesionales activos, una variación negativa de 0,6% con respecto al ejercicio previo; mientras que 116.631 personas declararon el no ejercicio de la profesión, por lo que no hicieron aportes: dicho número creció 6,3%.

A los ingresos y egresos operativos se suman también los gastos de administración y otros egresos, que implicaron pérdidas de 1.489 millones de pesos, casi la mitad de lo que se registró en el ejercicio anterior (2.691 millones). Asimismo, hubo una disminución de los ingresos financieros, de 423.420.926 pesos en 2024 a 213.897.846 en 2025, mientras que los egresos de dicho tipo permanecieron relativamente estables, de 47.547.326 a 42.360.706. También se percibieron otros ingresos –así los denomina el informe– estimados en 133 millones de pesos, y egresos, por 62 millones.

Sin perjuicio de los resultados observados, el informe de los auditores recoge que, en función de la ley de reforma de la CJPPU y las medidas de ajuste que contempla, así como las proyecciones que se esperan para este año, “corresponde aplicar el principio de empresa en marcha”. Es decir, que la caja paraestatal podrá continuar operando sin mayores dificultades de cara al futuro.