Pasadas las 20.30, en la sede del candidato coalicionista a la Intendencia de Montevideo (IM), Martín Lema, del Partido Nacional (PN), ubicada en Bulevar España y Pablo de María, ya empezaron a desfilar las bandejas con masitas para la prensa. Fue el signo inequívoco de que en el comando ya se daba todo por terminado, lo que se ratificó cuando el expresidente Luis Lacalle Herrera, pocos minutos después, fue el primero en retirarse del lugar.

Arriba, en el primer piso, en donde Lema con su equipo y las principales figuras blancas –incluido el excandidato y senador Álvaro Delgado– aguardaban el resultado, no hubo sorpresas cuando vieron a través del canal 5 las primeras proyecciones de la Usina de Percepción Ciudadana. Un dirigente le señaló a la diaria que ya todos sabían que iban a perder con el Frente Amplio (FA) y que la única pregunta que se hacían era por cuánto. 40% la Coalición Republicana (CR) y 49% el oficialismo en Montevideo, decían los primeros números.

Una vez conocidos los datos, pocos dirigentes de la coalición se acercaron al comando de Lema. Entre ellos, marcaron presencia el exsenador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, y el diputado colorado Gabriel Gurméndez, que así como subió, bajó, y le comentó a la prensa que sólo había pasado a saludar a Lema. El candidato blanco demoró más de lo habitual en bajar a dar la clásica conferencia de prensa luego de conocidos los resultados. Fuentes blancas señalaron que los principales dirigentes no sólo querían saber con más precisión la diferencia con el oficialismo en Montevideo, sino también cómo venía el panorama para los nacionalistas en todo el país, especialmente en Lavalleja, en donde al principio la proyección daba empate técnico.

Lema: a partir de ahora estará “monitoreando en forma permanente”

“Acabamos de cortar con el intendente electo, Mario Bergara, a quien felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos”, fueron las primeras palabras de Lema, cerca de las 22.00, cuando bajó a hablar frente a los principales dirigentes de su partido. Lema reconoció “el enorme trabajo” que hicieron Virginia Cáceres (Partido Colorado) y Roque García (Cabildo Abierto), los otros dos candidatos coalicionistas a la capital, a lo largo de toda la campaña, y a través de ellos dos felicitó “a toda la militancia” de ambos partidos.

Lema también le agradeció a su partido y a quien llamó su “líder político”, el expresidente Luis Lacalle Pou, que en estos 20 años de militancia le transmitió “una cantidad de valores” que le permitieron “crecer como dirigente político, pero sobre todo como persona”. También les agradeció a todos los montevideanos, tanto a los que lo votaron como a los que no, y dijo que va a estar “a disposición” ya desde este lunes “para todos los temas y todos los planteos” que le quieran hacer.

Con el micrófono en una mano y tono serio, Lema, que ahora volverá al Senado –había pedido licencia para la campaña–, dijo que “muchos” le preguntaron en dónde se imagina que estará en las elecciones departamentales de 2030 y subrayó que estará donde el PN “defina que tenga que estar, sin eludir ninguna responsabilidad”.

“Lo segundo, porque hay que ser coherentes con lo expresado durante toda la campaña: le deseamos el mayor de los éxitos al intendente electo, pero también entendemos que acá nadie debuta, acá hay un proceso que legítimamente, por la voluntad de los montevideanos, va a continuar cinco años más, pero acá no hay debut”, insistió, y agregó: “Como no hay debut, desde el día de la asunción vamos a exigir resultados y no vamos a aceptar ninguna excusa”.

Por último, Lema subrayó que él y su plan estarán “a disposición, y con los otros programas, monitoreando en forma permanente el cumplimento, sin excusas”, porque “los problemas de los montevideanos de ayer son los de hoy y van a ser los de mañana”. “Porque las causas que defendimos ayer son las mismas que defendemos hoy y las que vamos a defender mañana”, finalizó el ya en ese momento excandidato a intendente de Montevideo. Al terminar su discurso, rodeado de aplausos, enseguida lo fueron a abrazar y a saludar los senadores blancos Delgado, Javier García y Luis Alberto Heber.

Abdala: “Muchas veces se gana aun perdiendo el premio mayor”

“La satisfacción del deber cumplido y de que se ha construido un proyecto”, le dijo a la diaria el diputado blanco por Montevideo Pablo Abdala antes de retirarse. Sostuvo que ese proyecto “es un activo que queda hacia el futuro” y que encontraron un camino que los va a conducir “inexorablemente a ganar la IM en algún momento”. “Creo que hemos encontrado un gran candidato, que fue un gran timonel durante todo este tiempo. Tenemos que esperar resultados más finos, que no los conocemos en este momento, de cuál fue la distancia entre un partido y el otro y cómo fue el comportamiento en los distintos municipios”, subrayó.

El diputado también dijo que tiene “la íntima percepción”, por los comentarios que a esa altura de la noche habían hecho algunos analistas, “de que se votó bien”, y sostuvo que “muchas veces se gana aun perdiendo el premio mayor”. Consultado sobre si Lema debe ser candidato para Montevideo nuevamente en 2030, Abdala subrayó que “él ya ha anunciado su voluntad en ese sentido”. “Y repito: creo que encontramos un gran candidato e hicimos un gran trabajo en Montevideo. Además, presentamos una propuesta seria. El PN estaba necesitando construir un proyecto con tiempo y eso se hizo en esta oportunidad”, aseguró.

Ripoll: “Todavía ese corazón no permite tomar la decisión de apoyar otra opción”

A las 22.00 y casi nada, afuera del comando, yéndose, estaba Valeria Ripoll, excandidata a vicepresidenta por el PN y exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo. Consultada por la prensa sobre sus sensaciones ante la derrota, dijo que todavía no tenía “mucho dato como para tener sensaciones”. “Obviamente, este es un proceso que va a llevar tiempo, en que se va avanzando elección tras elección. Cuando uno habla con los montevideanos y recorre el departamento, está claro el sentimiento de una administración que está agotada, pero todavía ese corazón no permite tomar la decisión de apoyar otra opción”, sostuvo.

Ripoll agregó que más allá de que la CR se acerca al oficialismo y va “creciendo elección tras elección, es una realidad bien particular de Montevideo, donde mucha gente te dice que no está conforme con la gestión pero no toma la decisión de votar otro proyecto”, insistió. También dijo que, “obviamente, es un trabajo que va a requerir estar los cinco años de forma permanente en el territorio”.

Adentro, todavía procesando los primeros resultados, un legislador blanco le comentaba a la prensa que verían positivo si al final, luego de escrutadas todas las urnas, la CR supera el 40%, que fue el porcentaje que obtuvo Laura Raffo en 2020 (candidata única por la coalición, bajo el lema del Partido Independiente), y a su vez si el FA no llega a 50%. El dirigente blanco sostuvo que esos números implicarían una diferencia de menos de 9% entre el oficialismo y la oposición, por lo tanto, en los próximos cinco años precisarían “solamente” convencer a 4% o 5% de quienes votaron al FA este domingo en Montevideo para ganar.

Mientras los dirigentes nacionalistas se terminaban de ir de la sede, también se iban por la puerta varios cajones y fundas de botellas de refresco cola que no llegaron a ser destapadas, porque tenían como destino un festejo que no pudo ser.